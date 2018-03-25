Застосували спецзасоби: з'явилися деталі про п'яне затримання екс-глави патрульних Харкова

У Києві із застосуванням спецзасобів затримали колишнього керівника харківської патрульної поліції Євгена Мельника, який знаходився в нетверезому стані за кермом.

Дану інформацію підтвердила УП прес-секретар патрульної поліції України Яна Кутова.

За її словами, Мельник був звільнений з поліції ще в минулому році.

"Водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. На нього було складено протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомила Кутова.

Вона додала, що Мельник намагався втекти, а при затриманні чинив опір, і тому до нього були застосовані спецзасоби.

"Огляд на стан алкогольного сп'яніння він проходив у лікаря-нарколога, результати будуть через кілька днів", - додала прес-секретар патрульної поліції.

Як повідомляв "Обозреватель", в Рівному п'яний поліцейський підрізав депутата і намагався втекти.