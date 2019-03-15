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/Кримінал

Заснув за кермом: у Києві водій таксі з пасажиром врізався у стовп

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У Києві на мосту Метро водій таксі Uklon із пасажиром у салоні влетів у стовп. Захисна система автомобіля врятувала їх від важких травм.

За словами таксиста, він заснув і не впорався з керуванням, пише "Інформатор". ДТП трапилася 15 березня приблизно о 5-ій ранку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За даними поліції, водієві Kia або стало зле, або він заснув. Відключившись на долю секунди, йому не вдалося впоратися з керуванням. У результаті чого й відбулося зіткнення з ліхтарним стовпом", ‒ повідомили в ЗМІ.

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У Києві таксі врізалося в стовп

У Києві таксі врізалося в стовп

"Інформатор"

У Києві таксі врізалося в стовп

У Києві таксі врізалося в стовп

"Інформатор"

У автомобіля сильно пошкоджена перша частина і майже повністю розбите переднє скло.

Як писав OBOZREVATEL, восени 2018 року в Києві автомобіль на великій швидкості влетів у стовп. В аварії загинули декілька осіб.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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