Заснув та зніс усе на шляху: у Києві вантажівка влаштувала смертельну ДТП. Фото та відео

У Києві у понеділок вранці, 23 грудня, трапилася жорстка ДТП за участі вантажівки, водій якої заснув. Внаслідок аварії чоловік загинув.

ДТП відбулася на перехресті вулиць Полярна та Сім'ї Кульженків. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо, водій вантажівки Renault, який їхав із міста Суми та віз борошно, задрімав за кермом. На перехресті він влетів у авто Mitsubishi, а потім почав зносити все на шляху: сміттєві баки, стовп, паркан.

У Києві вантажівка влетіла у два авто Київ Оперативний

Після цього вантажівка в'їхала на стоянку АЗС "КЛО", де водій легковика Hyundai зупинився, щоб піти за кавою. Чоловікові вдалося відстрибнути, проте авто зазнало ушкоджень.

Як написала "ТСН", внаслідок аварії кабіну фури завернуло під причеп. Водій вантажівки загинув.

У Києві у понеділок вранці, 23 грудня, трапилася жорстка ДТП за участі вантажівки, водій якої заснув Київ Оперативний

У Києві фура в'їхала у два авто та знесла все на своєму шляху Київ Оперативний

У Києві у понеділок вранці, 23 грудня, трапилася жорстка ДТП за участі вантажівки, водій якої заснув Київ Оперативний

У Києві фура в'їхала у два авто та знесла все на своєму шляху Київ Оперативний

У Києві у понеділок вранці, 23 грудня, трапилася жорстка ДТП за участі вантажівки, водій якої заснув Київ Оперативний

У Києві фура в'їхала у два авто та знесла все на своєму шляху Київ Оперативний

У Києві у понеділок вранці, 23 грудня, трапилася жорстка ДТП за участі вантажівки, водій якої заснув Київ Оперативний

У Києві фура в'їхала у два авто та знесла все на своєму шляху Київ Оперативний

У Києві у понеділок вранці, 23 грудня, трапилася жорстка ДТП за участі вантажівки, водій якої заснув Київ Оперативний

У Києві фура в'їхала у два авто та знесла все на своєму шляху Київ Оперативний

У Києві у понеділок вранці, 23 грудня, трапилася жорстка ДТП за участі вантажівки, водій якої заснув Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Голосіївському районі Києва 13 грудня вантажівка в'їхала в маршрутку з пасажирами. Внаслідок ДТП було госпіталізовано 11 осіб.

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