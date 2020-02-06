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7 лютого • оновлено в 09:07
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Засікли сусіди під Києвом: стало відомо, як вітчим-вбивця опинився на волі

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У справі про жахливе вбивство 2-річного Діми Дяченко у Київській області спливли нові подробиці. За однією з версій, вбивці дитини могли допомогти вийти на свободу.

5 лютого Київський апеляційний суд скасував умовно-дострокове звільнення Олександра Балакірєва – засудженого за вбивство свого 2-річного пасинка. Тепер чоловіка чекає новий суд, про що йдеться в публікації OBOZREVATEL.

Адвокат постраждалих Ксенія Проконова розповіла про скандальні обставини звільнення чоловіка.

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"Про те, що він на волі, мені повідомили сусіди. Вони були в шоці. Я зв'язалася з прокурором, який брав участь у справі. Він теж був не в курсі звільнення", – повідомила вона OBOZREVATEL.

За вбивство 2-річного Діми Дяченко засудили його вітчима Олександра Балакірєва

За вбивство 2-річного Діми Дяченко засудили його вітчима Олександра Балакірєва

Як вийшло, що Балакірєв, якого засудили на 10 років, і з яких він відсидів лише три з половиною роки в СІЗО, вийшов на свободу?

Проконова вважає, що тут є корупційна складова. На її думку, чоловіка тримали в СІЗО довше, ніж повинні були. Робилося це для того, щоб справа розглядалася саме в Шевченківському суді.

У підсумку, за словами адвоката, на судовому засіданні був присутній прокурор Шевченківської прокуратури, який не повідомив про свою позицію в прокуратуру області і Києва. Тепер щодо прокурора проводиться службова перевірка.

Засідання у Київському апеляційному суді

Засідання у Київському апеляційному суді

Проконова вважає, що у Балакірєва були фінансові можливості якимось чином вплинути на судове рішення (у нього є кілька квартир). І він цим скористався.

Тепер чоловіка, звільненого по умовно-достроковому, чекає новий суд. За словами адвоката, це перший подібний випадок в Україні.

Мама хлопчика Христина Дяченко під час судового засідання

Мама хлопчика Христина Дяченко під час судового засідання

Сама трагедія сталася навесні 2016 року. Тоді мама дитини залишила сина зі своїм цивільним чоловіком, а сама поїхала за старшою дочкою. Коли повернулася, малюк нібито спав. Вранці вона виявила маленького Дмитрика мертвим.

Також вітчима підозрювали в згвалтуванні дитини, але потім цю статтю зняли через відсутність доказів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Бабинці Київської області у водоймі виявили труп 16-річного підлітка, якого до цього шукали всім селом. Місцеві жителі вважають, що смерть хлопця не була нещасним випадком.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
кримінал
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
Обожаю лицемерие! Напомнить, сколько матерей-детоубийц гуляет на свободе и никогда не сидели в тюрьме, потому что есть такое "оправдание", как "послеродовая депрессия"??? Почему-то никто не возмущен, никто не в шоке! Убивают своих детей, а "психологи" говорят, что это все из-за"депрессии" и что "она не могла себя контролировать"! А почему не сидят мамаши, которые новорожденных выбрасывают в мусорки, а?!
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