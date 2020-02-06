Засікли сусіди під Києвом: стало відомо, як вітчим-вбивця опинився на волі

У справі про жахливе вбивство 2-річного Діми Дяченко у Київській області спливли нові подробиці. За однією з версій, вбивці дитини могли допомогти вийти на свободу.

5 лютого Київський апеляційний суд скасував умовно-дострокове звільнення Олександра Балакірєва – засудженого за вбивство свого 2-річного пасинка. Тепер чоловіка чекає новий суд, про що йдеться в публікації OBOZREVATEL.

Адвокат постраждалих Ксенія Проконова розповіла про скандальні обставини звільнення чоловіка.

"Про те, що він на волі, мені повідомили сусіди. Вони були в шоці. Я зв'язалася з прокурором, який брав участь у справі. Він теж був не в курсі звільнення", – повідомила вона OBOZREVATEL.

За вбивство 2-річного Діми Дяченко засудили його вітчима Олександра Балакірєва

Як вийшло, що Балакірєв, якого засудили на 10 років, і з яких він відсидів лише три з половиною роки в СІЗО, вийшов на свободу?

Проконова вважає, що тут є корупційна складова. На її думку, чоловіка тримали в СІЗО довше, ніж повинні були. Робилося це для того, щоб справа розглядалася саме в Шевченківському суді.

У підсумку, за словами адвоката, на судовому засіданні був присутній прокурор Шевченківської прокуратури, який не повідомив про свою позицію в прокуратуру області і Києва. Тепер щодо прокурора проводиться службова перевірка.

Засідання у Київському апеляційному суді

Проконова вважає, що у Балакірєва були фінансові можливості якимось чином вплинути на судове рішення (у нього є кілька квартир). І він цим скористався.

Тепер чоловіка, звільненого по умовно-достроковому, чекає новий суд. За словами адвоката, це перший подібний випадок в Україні.

Мама хлопчика Христина Дяченко під час судового засідання

Сама трагедія сталася навесні 2016 року. Тоді мама дитини залишила сина зі своїм цивільним чоловіком, а сама поїхала за старшою дочкою. Коли повернулася, малюк нібито спав. Вранці вона виявила маленького Дмитрика мертвим.

Також вітчима підозрювали в згвалтуванні дитини, але потім цю статтю зняли через відсутність доказів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Бабинці Київської області у водоймі виявили труп 16-річного підлітка, якого до цього шукали всім селом. Місцеві жителі вважають, що смерть хлопця не була нещасним випадком.

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