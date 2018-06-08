Тільки плаче: у Києві повернули викрадену студентку

У Києві посеред вулиці викрали 16-річну студентку Вікторію. Через три дні дівчину відпустили.

За її словами, це зробили три незнайомих їй чоловіки, передає ТСН. Служба новин показала про неї сюжет після зникнення. Викрадачі, певно, побачили його, так як через годину після ефіру відпустили заручницю.

"Ну, вони в телевізорі, видно, побачили. Мені здається, завдяки цьому трохи заворушилися. Неповнолітня, пошуки тривають", - кажуть родичі Вікторії.

У Києві посеред вулиці викрали студентку

Спочатку вона взагалі нічого не говорила і тільки плакала.

"Я з десятого разу зрозуміла, що метро "Гідропарк", - говорить мама. Дівчинка сказала матері, що туди її привезли чоловіки, які її схопили три дні тому. "Чесно, я мало що пам'ятаю, що вони говорили. Якийсь клуб, там музика грала, диму багато було", - розповіла сама постраждала.

Її мама дізналася від дочки, що та чекала на автобусній зупинці транспорту, коли поруч зупинилася машина, з неї вискочили чоловіки, накинули дівчині щось на голову і запхали в авто. "Якусь серветку, каже, підсунули - і відключилася", - розповіла жінка.

Мама, яка на всю країну заявила, що відмовиться від претензій, якщо їй повернуть дитину живою, збирається стримати слово і не писати ніяких заяв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві група зловмисників викрала підприємця з Івано-Франківська і вимагала за нього 50 тисяч доларів викупу.