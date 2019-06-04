Заштовхали в багажник та вивезли: в центрі Києва викрали людину

У Києві в ніч на 4 червня в поліцію надійшло повідомлення про викрадення людини в центрі столиці.

Видання "Інформатор" повідомляє, що викрадення відбулося на вулиці Нижній Вал. Невідомі особи схопили людину, заштовхали її в багажник та поїхали в невідомому напрямку.

Поліцейські оголосили план "Перехоплення" в Києві.

За попередньою інформацією, правоохоронці розшукують автомобіль Honda Accord синього кольору і з номерами одеської області - ВН 3583 СЕ.

Ілюстрація Ракурс

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Глевасі під Києвом в поліцію повідомили про те, що група людей викрала з дитячого саду двох дівчаток. Троє невідомих увірвалися в приміщення, забрали дітей і зникли.

Також в Києві повідомили про викрадення дитини з парковки біля магазину. Вони посадили його в чорний Mercedes і зникли.

Пізніше правоохоронці спростували інформацію про викрадення дитини в Києві. З'ясувалося, що дівчинку силою саджали в авто її батьки.

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