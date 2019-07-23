Заштовхали в авто, обрізали волосся: в Києві вимагачі викрали жінку

Київська прокуратура №5 оголосила про підозру двом чоловікам, які викрали жінку і вимагали у неї гроші.

Вони вивезли її в ліс, били і вимагали заплатити їм, повідомили в пресслужбі прокуратури Києва. Відомо, що постраждала і нападники були знайомі. Вона зустрілася з молодиками близько 1 години ночі на столичній Оболоні.

"Через неприязні відносини з потерпілою, у зловмисників виник план незаконно позбавити її волі і заволодіти майном. Вони силоміць заштовхали її в авто і відвезли в ліс. Перед тим, як відпустити, викрадачі обрізали їй волосся", – уточнили в прокуратурі.

Викрадення (ілюстрація) "Інформатор"

Уточнюється, що інцидент трапився 15 липня. Правоохоронцям вдалося оперативно затримати нападників.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Голосіївському районі Києва невідомі побили і викрали чоловіка. Його заштовхали в чорний Ford Transit і відвезли в невідомому напрямку.

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