Заробляв на дітях і самотніх пенсіонерах: ексчиновника КМДА викрили в мільйонних схемах

Колишнього директора департаменту соціальної політики КМДА Юрія Крикунова викрили в отриманні хабарів під час проведення тендерів.

Крім того, зі своєю соратницею, фінансовим контролером департаменту Іриною Сабіщенко він організував ще низку схем, які дозволяють заробляти мільйони на бідних пенсіонерах і дітях-сиротах. Про це йдеться в розслідуванні проекту "Гроші", пише УНІАН.

Журналістам вдалося дістати аудіозапис розмови Крикунова з підлеглою, в якій вони обговорюють одну зі своїх грошових афер. Нижче наводимо цей фрагмент без змін.

– Чуєш, Ірино Віталіївно, Степанівна приїхала, запитує, як довго ти будеш їм мізки пудрити?

– В якому сенсі?

– У прямому. Ти коли тендер проведеш?

– Вона, може, хоче десятину?

– Та їй менше ніж п'ята частина взагалі не цікава. Вона альтруїстка. Тому бере тільки 20% і все.

Примітно, що спілкуючись з пресою, Крикунов запевняв, що не має із Сабіщенко ніяких спільних бізнес-проектів. Насправді ж переділ вищезазначених тендерних відкатів відбувався у нього в кабінеті. Це підтверджує розшифровка чергового аудіозапису.

– Сабіщенко, ти де?

– Я додому поїхала.

– Б*я, я гроші привіз, катаюся з ними, як дурень... Ти ж повинна була бути на місці. Ти приїхала.

– Я чекала до трьох годин і поїхала до цього антикорупціонера...

Подібні махінації сходили чиновнику з рук, оскільки він, як стверджує один із бізнес-партнерів Крикунова, має "міцний дах".

Юрій Крикунов УНІАН

"У нього є така фраза, він постійно посилається на якихось невідомих старших товаришів. Його завжди хтось прикриває", – розповідає адвокат Леонід Сіваков.

Скандальну репутацію Крикунов здобув ще й тому, що не соромиться заробляти десятки мільйонів гривень навіть на тих, кого мав захищати, – на самотніх пенсіонерах.

"Я не бачу нічого кримінального в договорах довічного утримання. Все залежить від того, для чого, хто і чому їх укладає, і як потім його виконує. Це легальний договір. Він підтверджений українським законодавством", – пояснював раніше чиновник цинічні схеми.

Водночас він заперечив, що його численна нерухомість отримана у такий спосіб і запевняв, що придбав все за свої гроші

"Те, що такі договори існують, я знаю, як будь-яка людина. Ніякого відношення до подібних договорів я не маю", – підкреслював Крикунов.

Насправді ж чиновники соцдепартаменту КМДА через довірених осіб укладають договори на довічне утримання чи дарування майна, пенсіонери помирають, а їхні квартири переходять у руки організаторів схем. Підтвердження цьому є у ще одній телефонній розмові підлеглої Крикунова Сабіщенко.

– Ти скільки там у кого взяв уже? Ну, Щорса? Коротше, біля Велодрому, і на цьому, на Франка. А Щорса, ти 20 тисяч тоді забрав. Ти, головне, записуй, щоб не розгубити.

– Так, я записую.

Як дізналися журналісти, Крикунов і Сабіщенко, а також наближені до них особи мають у розпорядженні або володіють більш ніж 30 квартирами. Третина цього житла, отриманого від пенсіонерів, оформлена на Бориса Клименка. Він є місцевим депутатом у містечку Ржищів під Києвом, як і Ірина Сабіщенко. Однак, незважаючи на депутатські обов'язки, з'являються вони тут вкрай рідко.

За словами місцевих жителів, одіозні особистості тільки за документами проживають у Ржищеві, а насправді – в Києві. Також люди розповіли, як чули про те, що Клименко і Сабіщенко отримали за останній час дуже багато земельних ділянок. Крім того, зі ЗМІ поспілкувався навіть батько одіозної Сабіщенко і зізнався, що його дочку з Клименком пов'язують не тільки робочі взаємини.

Що стосується їхнього спільного бізнесу з Крикуновим у Києві, то він іде повним ходом. Журналісти об'їхали до 20 квартир, якими володіють одіозні чиновники та їхні соратники. Більшість об'єктів, у яких раніше жили самотні пенсіонери, тепер здаються, ще частина – готуються і ремонтуються.

Лише в одному з епізодів телефонних розмов, про які згадувалося, Крикунов підтверджував, що якийсь посередник продавав за дорученнями нерухомість, за яку отримав від продавця майже 600 тис. грн, а всі гроші передав Крикунову.

До того ж цю інформацію підтвердив інсайдер. За його словами, в кабінеті ексчиновника дійсно зафіксовані факти передачі великих сум – зокрема за продані квартири.

Також просто в кабінеті вирішувалися справи щодо тендерних оборудок, причому чиновники не гребували заробляти навіть на підгузках і харчуванні для дітей із інтернатів. Не менш цинічною була і схема з перепродажу пального, яке закупили для обігріву бездомних у комунальних центрах. У ній фігурує сума 15 млн гривень.

Юрій Крикунов УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня в Києві на отриманні хабара в розмірі $2000. затримали чиновника столичної міської держадміністрації. Заступник директора департаменту культури КМДА в квітні 2019 року почав вимагати хабар за затвердження документації однієї з релігійних організацій.

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