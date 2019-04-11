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/Кримінал

Заробляв на зброї $2 тис. за день: у Києві затримали підполковника поліції

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У Києві на систематичних хабарах викрили заступника начальника відділу Управління превентивної діяльності ГУНП в столиці. Поліцейський сприяв у питаннях отримання зброї.

Підполковника співробітники Служби безпеки України "взяли" в його власному кабінеті в момент отримання ним чергового хабара в одну тисячу доларів, повідомила прес-служба відомства.

Відзначається, що за різні суми неправомірної вигоди чиновник сприяв видачі дозвільних документів на придбання, носіння та зберігання зброї поза встановленим законом порядком.

"До незаконної діяльності він також залучив свого знайомого як посередника", – відзначили в СБУ.

Поліцейського затримали на хабарі

Поліцейського затримали на хабарі

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У Службі додали, що щоденний "прибуток" чиновника поліції від протиправних дій склав майже дві тисячі доларів.

Поліцейського затримали на хабарі

Поліцейського затримали на хабарі

Поліцейського затримали на хабарі

Поліцейського затримали на хабарі

Поліцейського затримали на хабарі

Поліцейського затримали на хабарі

Поліцейського затримали на хабарі

Поліцейського затримали на хабарі

Поліцейського затримали на хабарі

Поліцейського затримали на хабарі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаївській області силовики затримали шляховиків і контролерів, які організували заробіток на "вбивстві" доріг. За хабар держслужбовці закривали очі на перевищення вагових норм у транспортних засобах.

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Місце
УкраїнаКиїв
Теги
хабарполіція
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