Зарили в лісі й спалили речі: в Києві по-звірячому вбили 23-річного хлопця. Відео 18+

У Києві жорстоко вбили жителя Києво-Святошинського району, чиї останки злочинці закопали в лісі.

За даними "Київ оперативний", поліція затримала за підозрою в скоєнні злочину двох хлопців (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Про зникнення 23-річного чоловіка повідомили в поліцію його родичі. Майже тиждень тривали його пошуки, ми опрацьовували різні версії. Оперативним шляхом ми вийшли на зловмисників, причетних до його зникнення", – йдеться в повідомленні.

Як було встановлено, у одного з хлопців склалися погані стосунки зі співмешканцем матері. Він вирішив помститися чоловікові. Він разом з другом викрав киянина і відвіз жертву до лісу. Там його вбили і закопали останки, а речі спалили для приховування доказів.

"Затримані в порядку ст. 208 КПК України знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Зараз ми працюємо над доказовою базою", – додали в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Києві жорстоко розправилися з 18-річною студенткою. Як з'ясувалося, це зробив її хлопець.

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