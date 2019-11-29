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29 листопада • оновлено в 10:44
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Запропонував дружити: у Києві педофіл зґвалтував 10-річну дівчинку

7.6т
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У Києві 41-річний педофіл зґвалтував 10-річну дівчинку. Трапилося це в покинутій будівлі. Чоловік познайомився з дитиною через соцмережі.

Він надсилав їй свої оголені фото і пропонував дружбу. Після злочинець домовився з дівчинкою про зустріч. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури.

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Зустрівшись зі школяркою, він відвів її в недобудований будинок, де зґвалтував. Педофіла незабаром затримали. Чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) та частини 4 статті 153 (вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років) Кримінального кодексу України.

Педофілу обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 2 місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Житомиром батько зґвалтував 4-річну дочку.

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Автор
Анатолій Запорожський
Місце
Україна Київ
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На усраине с приходом гейро-пейских ценностей каждый сотый стал пидофилов, каждый тысячный маньяк и гей.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вы разберитесь сперва, может он активист, патриот или ветеран АТО...
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К Денис
К Денис
ООО))) бешенство матки опять, как он говорит, работает=))) хддд
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