Запропонував дружити: у Києві педофіл зґвалтував 10-річну дівчинку

У Києві 41-річний педофіл зґвалтував 10-річну дівчинку. Трапилося це в покинутій будівлі. Чоловік познайомився з дитиною через соцмережі.

Він надсилав їй свої оголені фото і пропонував дружбу. Після злочинець домовився з дівчинкою про зустріч. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури.

Зустрівшись зі школяркою, він відвів її в недобудований будинок, де зґвалтував. Педофіла незабаром затримали. Чоловікові повідомили про підозру за частиною 2 статті 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) та частини 4 статті 153 (вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років) Кримінального кодексу України.

Педофілу обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 2 місяці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Житомиром батько зґвалтував 4-річну дочку.

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