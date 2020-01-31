Замість басейну – паркінг: НАБУ взялося за колишнього головного архітектора Києва

НАБУ 30 січня оголосило про підозру колишньому головному архітектору Києва та генеральному директору компанії-забудовниці у завданні понад 9,3 млн грн збитків територіальній громаді столиці.

Їх дії кваліфікували за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем"). Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Так, у 2002 році Київська міська рада передала земельні ділянки у центрі міста в оренду ТОВ. Підприємство повинно було збудувати житловий будинок з вбудовано-прибудованим басейном для середньої школи №130.

НАБУ взялося за колишнього головного архітектора Києва. Ілюстрація

ТОВ звело коробку житлового будинку з допоміжними приміщеннями басейну, але у 2008 році будівництво припинили через відсутність коштів. Тому ТОВ уклало договір з іншою компанією-забудовницею, згідно з яким вони спільно мали завершити реалізацію проєкту.

Але у липні 2013 року директор департаменту містобудування та архітектури КМДА (колишній головний архітектор) у інтересах директора компанії-забудовниці видав містобудівні умови та обмеження забудови. Замість басейну для школи вони передбачали будівництво на території навчального закладу багаторівневого паркінгу.

Так, без відома школи та Голосіївської районної ради на місці басейну все ж збудували паркінг, за що компанія-забудовниця отримала вигоду від продажу незаконно побудованих паркомісць.

Примітно, що генеральний директор компанії-забудовниці вже є підозрюваним у вчиненні іншого корупційного злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній нардеп Сергій Лещенко розповів, що НАБУ і САП можуть взятися за нардепа 8-го скликання від "Народного фронту" Сергія Фаєрмарка.

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