"Заманили?" У загадковій загибелі кур'єра Glovo в Києві знайшли страшні нюанси

Знайомі сім'ї кур'єра Glovo Григорія К., який загадково загинув біля ТРЦ Gulliver у Києві, впевнені, що хлопця напередодні заманили у покинуте місце, побили і пограбували.

Таку версію надала приятелька сім'ї Наталя в коментарі OBOZREVATEL. Хлопця 24 січня виявили ще живим, але без взуття і телефону. Втім, медикам не вдалося врятувати його.

Поліція версію пограбування не підтвердила. Офіційною причиною загибелі кур'єра названо переохолодження.

У загадковій загибелі кур'єра Glovo в Києві знайшли страшні нюанси

"Його знайшли без взуття і телефону. Але що він робив у покинутій будівлі: може, його туди заманили? І що значить – "від переохолодження", якщо він уесь побитий і в синцях? І як молода людина могла в наш час померти від переохолодження? Лежав і не міг покликати на допомогу? Чи його туди заманили і пограбували? Батьки вбиті горем, сказали тільки, що трагічно загинув, а ми усі налякані. До того ж, видно було, що він сильно побитий", – розповіла жінка.

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Вона додала, що хлопець – з дуже інтелігентної родини. За освітою – філолог, закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Останнім часом він жив окремо, знімав квартиру.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві недалеко від торгово-розважального центру Gulliver при загадкових обставинах помер молодий хлопець.

Його ще живим виявили увечері в п'ятницю, 24 січня, в покинутій будівлі. Лікарі швидкої проводили реанімаційні заходи, але хлопець загинув. Поруч з ним знайшли рюкзак Glovo і ключі.

А 28 січня в Києві близькі попрощалися з кур'єром Glovo Григорієм К., якого ще живим знайшли біля ТРЦ Gulliver без взуття і телефону.

Знайомі впевнені, що хлопець був сильно побитий, але в поліції версію пограбування не підтвердили.

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