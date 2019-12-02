Замах на Соболєва: з'явилося фото другого підозрюваного

У мережі з'явилося фото добровольця УДА Євгенія Семенова, другого підозрюваного в замаху на депутата В'ячеслава Соболєва, якого намагалися вбити в Києві.
Знімок у понеділок, 2 грудня, на своєму Telegram-каналі опублікував колишній народний депутат Ігор Мосійчук (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).
Як написав політик, Семенов народився в Одеській області, навчався в Одеському морехідному училищі. У 2017-му вирушив воювати на Донбас у складі Української добровольчої армії.
Замах на В'ячеслава Соболєва
Колаж
Нагадаємо, напередодні заступник командира Української добровольчої армії (УДА), командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт підтвердив, що затримані за підозрою в замаху на Соболєва служили в його батальйоні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 грудня невідомі обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради Соболєва.
У результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам політик при інциденті не постраждав.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті з впливовим "донецьким" суддею. Йому та його родині надходили погрози, зокрема фізичною розправою.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони є ексбійцями УДА.
Заступник командира Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт підтвердив, що затримані служили в його батальйоні.
З'ясувалося, що під час інциденту постріл здійснювався не з автомобіля (як спочатку вважалося), а з будинку.
З'явилося фото ймовірного вбивці трирічного сина Соболєва.
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