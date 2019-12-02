Замах на Соболєва: з'явилося фото другого підозрюваного

У мережі з'явилося фото добровольця УДА Євгенія Семенова, другого підозрюваного в замаху на депутата В'ячеслава Соболєва, якого намагалися вбити в Києві.

Знімок у понеділок, 2 грудня, на своєму Telegram-каналі опублікував колишній народний депутат Ігор Мосійчук (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Як написав політик, Семенов народився в Одеській області, навчався в Одеському морехідному училищі. У 2017-му вирушив воювати на Донбас у складі Української добровольчої армії.

Замах на В'ячеслава Соболєва Колаж

Нагадаємо, напередодні заступник командира Української добровольчої армії (УДА), командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт підтвердив, що затримані за підозрою в замаху на Соболєва служили в його батальйоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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