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3 грудня • оновлено в 06:47
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Замах на Соболєва: з'явилося фото другого підозрюваного

12.1т
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У мережі з'явилося фото добровольця УДА Євгенія Семенова, другого підозрюваного в замаху на депутата В'ячеслава Соболєва, якого намагалися вбити в Києві.

Знімок у понеділок, 2 грудня, на своєму Telegram-каналі опублікував колишній народний депутат Ігор Мосійчук (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Як написав політик, Семенов народився в Одеській області, навчався в Одеському морехідному училищі. У 2017-му вирушив воювати на Донбас у складі Української добровольчої армії.

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Замах на В'ячеслава Соболєва

Замах на В'ячеслава Соболєва

Колаж

Нагадаємо, напередодні заступник командира Української добровольчої армії (УДА), командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт підтвердив, що затримані за підозрою в замаху на Соболєва служили в його батальйоні.

Замах на Соболєва: з'явилося фото другого підозрюваного

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Замах на Соболєва Кримінал Новини Києва та Київської області
Особи
В'ячеслав Соболєв Ігор Мосійчук
Місце
Україна Київ
Теги
вбивство фотографии
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
О.а это вторая жена всей пресс хаты на тюряжке, познает все тайны анального секса красивый )мама иди в аптеку закупай вазелин любимому
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васильевич василий
васильевич василий
Потерянное поколение в потерянной стране
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1
Ivani Rezo
Ivani Rezo
васильевич василий, ну какие рожали такое и выросло
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
ух
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