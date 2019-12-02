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2 грудня • оновлено в 22:01
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Вбивство сина Соболєва: у поліції розкрили дані про кілерів

7.8т
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Затриманими у справі про замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва виявилися молоді хлопці 18-19 років.

Про це у понеділок, 2 грудня, на брифінгу у столиці розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Він зазначив, що з підозрюваними у вбивстві 3-річного сина Соболєва проводяться слідчі дії.

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Також голова Національної поліції України Ігор Клименко додав, що знайшли зброю, з якої було здійснено постріли.

"Наші фахівці, наші слідчі і оперативники знайшли зброю, з якої було здійснене це вбивство", – повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві увечері 1 грудня невідомі обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. В результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр.

В'ячеслав Соболєв кілька років перебуває у жорсткому конфлікті із впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Замах на Соболєва
Особи
В'ячеслав Соболєв Ігор Клименко Андрій Крищенко
Місце
Україна Київ
Теги
вбивство Національна поліція України
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Это активисты..это элита нынешней Украины..Не сметь трогать ребят!!
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
ZzВсе знают ., что в 2014 году в АТО набирали только из з о н ы .Все эти н а ц б а ты укомплектованы сплошь у г о л о в н и к а м и. Это ни для кого не секрет. Потому сейчас вам возвращается б у м е р а н г, посланный на Донбасс. Он вас и с к а л е ч и т .Верните у г о л о в щ и н у назад на з о н у-и все встанет на свое место.
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Цимельман Филя, ВСЕ знают и ТОЛЬКО из зоны - это явное преувеличение, особенно про ВСЕ знают. Вопрос только в том, ты ВОЛОНТЕР , дрочащий свое ЧСВ, или военнослужащий информационных войск РФ..
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1
Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Цимельман Филя, идиот ты пархатый!
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4
иловайский юрий
иловайский юрий
щас, всё это стадо правосековских подонков, будет иметь украину,и никому до этого нет дела
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7
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
иловайский юрий, если тебя имеют, то это еще не вся Украина..Хотя тебя можно понять..
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