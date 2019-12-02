Вбивство сина Соболєва: у поліції розкрили дані про кілерів

Затриманими у справі про замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва виявилися молоді хлопці 18-19 років.

Про це у понеділок, 2 грудня, на брифінгу у столиці розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Він зазначив, що з підозрюваними у вбивстві 3-річного сина Соболєва проводяться слідчі дії.

Також голова Національної поліції України Ігор Клименко додав, що знайшли зброю, з якої було здійснено постріли.

"Наші фахівці, наші слідчі і оперативники знайшли зброю, з якої було здійснене це вбивство", – повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві увечері 1 грудня невідомі обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. В результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр.

В'ячеслав Соболєв кілька років перебуває у жорсткому конфлікті із впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.

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