"Дешево і сердито": поліція показала зброю, з якої вбили сина Соболєва

Правоохоронці показали зброю, з якої обстріляли машину депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва і вбили його трирічного сина.
Фото опублікував у Facebook директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Цей розібраний карабін на американській платформі AR у калібрі 7,62 мм зі, схоже, недорогим китайським оптичним прицілом XD Precision скоро надійде для дослідження експертів ДНДЕКЦ як і зброя, з якої з високою ймовірністю було зроблено фатальний постріл по машині В'ячеслава Соболєва ввечері 1 грудня", – написав він.
Поліція показала зброю, з якої вбили сина Соболєва
За попередніми професійними висновками, цю зброю важко назвати високоточною саме для снайперської стрільби. "Схоже, організатори і виконавці не утрудняли себе пошуком цінних знарядь і ретельним плануванням, а просто взяли перше, що потрапило під руку. Дешево, сердито і доступно", – пояснив Шевченко.
Facebook Артема Шевченка
Він також розповів, як ідуть справи з розслідуванням.
"Криміналісти й оперативники поліції Києва своєчасно і якісно встановили траєкторію польоту кулі, яка вказала на квартиру хостелу на вулиці Тарасівській. Далі все було справою техніки. Двоє молодих хлопців, яких об'єктивно підозрюють у вбивстві дитини, сьогодні отримали узгоджені прокуратурою підозри від слідства. Завтра суд їм має обрати запобіжний захід", – написав Шевченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 грудня невідомі обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради Соболєва.
Внаслідок замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам політик під час інциденту не постраждав.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті зі впливовим "донецьким" суддею. Йому та його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони є ексбійцями УДА.
Заступник командира Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій "Червень" Гергерт підтвердив, що затримані служили в його батальйоні.
З'ясувалося, що під час інциденту постріл здійснювався не з автомобіля (як спершу вважалося), а з будинку.
З'явилося фото ймовірного вбивці трирічного сина Соболєва.
У мережі показали і другого підозрюваного.
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