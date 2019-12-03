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4 грудня • оновлено в 01:47
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"Дешево і сердито": поліція показала зброю, з якої вбили сина Соболєва

11.5т
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Правоохоронці показали зброю, з якої обстріляли машину депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва і вбили його трирічного сина.

Фото опублікував у Facebook директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Цей розібраний карабін на американській платформі AR у калібрі 7,62 мм зі, схоже, недорогим китайським оптичним прицілом XD Precision скоро надійде для дослідження експертів ДНДЕКЦ як і зброя, з якої з високою ймовірністю було зроблено фатальний постріл по машині В'ячеслава Соболєва ввечері 1 грудня", – написав він.

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Поліція показала зброю, з якої вбили сина Соболєва

Поліція показала зброю, з якої вбили сина Соболєва

За попередніми професійними висновками, цю зброю важко назвати високоточною саме для снайперської стрільби. "Схоже, організатори і виконавці не утрудняли себе пошуком цінних знарядь і ретельним плануванням, а просто взяли перше, що потрапило під руку. Дешево, сердито і доступно", – пояснив Шевченко.

"Дешево і сердито": поліція показала зброю, з якої вбили сина Соболєва

Facebook Артема Шевченка

Він також розповів, як ідуть справи з розслідуванням.

"Криміналісти й оперативники поліції Києва своєчасно і якісно встановили траєкторію польоту кулі, яка вказала на квартиру хостелу на вулиці Тарасівській. Далі все було справою техніки. Двоє молодих хлопців, яких об'єктивно підозрюють у вбивстві дитини, сьогодні отримали узгоджені прокуратурою підозри від слідства. Завтра суд їм має обрати запобіжний захід", – написав Шевченко.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Замах на Соболєва
Місце
Україна Київ
Тег
вбивство
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Мамаша героя судя по фото любительница стакана ,лицо типичной алкашки
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Ivani Rezo, на дне каждого мозге есть осадок, у тебя он уже с метастазами..
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Наняли лохов,.. цирк
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Ivani Rezo, тебя обскакали??
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Pollak John
Pollak John
какие шустрые .А оружие которым убили Тлявова мусора до сих пор найти не могут .
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