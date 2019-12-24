"Могло ж не бути обох": дружина Соболєва розповіла, як йому вдалося вижити

Дружина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва Інна, чийого трирічного сина Олександра вбили в Києві, розповіла, як вдалося вижити її чоловікові.

Одкровенням жінка поділилася в інтерв'ю "Стране". Соболєва згадала про останні хвилини життя своєї дитини.

"Ми з чоловіком сіли на передні крісла автомобіля. Саша стояв ззаду, по центру, між нашими сидіннями. Коли ми зупинилися на світлофорі, чоловік нахилився за роутером. І тієї миті почувся ляскіт. Якби він не нахилився, куля влучила б у нього. Вона черкнула потилицю чоловіка, частки секунд. Зараз могло не бути їх обох. Хочу зазначити, що поліція досі не провела експертизу поранення мого чоловіка", – розповіла жінка.

Замах на Соболєва: дружина сказала, як вдалося вижити

За її словами, пострілу не було чутно, але з'явилося біле світло, спалах, який ніби відштовхнув матір від сина.

"Все було як в тумані. Я побачила, що у мого сина немає пів голови. Чоловік вибіг із машини і почав кричати про допомогу, щоб хтось викликав швидку. Я розуміла, що Сашка вже не врятувати, але серце його ще билось. Приїхала швидка, й Сашка забрали. Мене не пустили. Я розуміла, що Сашко помирає, я хотіла бути поруч цієї миті, але мене не підпускали до нього", – поділилася жінка.

Замах на Соболєва: дружина сказала, як вдалося вижити

Соболєва не змогла пояснити той факт, що відразу після повідомлення про вбивство хлопчика біля ресторану з'явився букет троянд.

"Ми так і не знаємо, хто їх приніс. Троянди з'явилися тоді, коли не було точно відомо, що Сашко помер. Той, хто їх приніс, не міг знати, що Сашка вже немає", – здивувалася жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в Києві 1 грудня обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва. Внаслідок замаху загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам депутат не постраждав.

2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони ексбійці Української добровольчої армії.

Народний депутат 8-го скликання Ігор Мосійчук повідомив, що організатором замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва може бути Юсуп Абуєв.

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