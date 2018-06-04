Замах на кримінального авторитета під Києвом: стали відомі нові подробиці

Поліцейські стверджують, що віце-президента Федерації боксу Києва, кримінального авторитета Олександра Ліщенка не було в джипі, який розстріляли в ніч на 4 червня під Києвом.

Інцидент, у результаті якого загинув 23-річний водій Максим Ковтуненко, стався в селі Гореничі. Люди бачили, як Ліщенко вибіг з авто, втік у кущі та сховався в лісосмузі, але в поліції це заперечують, передає ТСН.

"Більше в машині нікого не було. Говорити про те, що там був, наприклад, пасажир, ми поки не можемо. Підозрюваних поки немає", - заявив спікер обласної поліції Микола Жукович.

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Відзначається, що Ліщенко пов'язаний із ринками на Троєщині та Лук'янівці, працював раніше депутатом Київради, а в кінці 1990-х вважався правою рукою кримінального авторитета Валерія Прищика, якого застрелили в 2003 році.

"Злі язики говорили про те, що до цього був причетний безпосередньо Ліщенко, тому що в підсумку він отримав ринок. Тобто це або привіт із минулого, або новий переділ якихось сфер впливу", - вважає колишній прес-секретар СБУ Станіслав Речинський.

За його словами, останнім часом Ліщенко був впливовим у спиртовій галузі - дуже небезпечній темі, яка може бути причиною замаху.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Києві 7 травня розстріляли джип бізнесмена Вадима Бермана. Інцидент трапився в Печерському районі, за адресою Цитадельна, 5/9. Власник виявив у своєму припаркованому авто сліди від куль.