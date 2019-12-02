Замах на депутата в Києві: стало відомо про стан Соболєва

Депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, чиє авто обстріляли 1 грудня в Києві, не постраждав. Внаслідок інциденту загинув його трирічний син.
Про це розповіли під час брифінгу Нацполіції 2 грудня щодо затримання підозрюваних у вбивстві дитини (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Більше ніхто, окрім хлопчика, не постраждав", – сказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
У Києві обстріляли авто депутата Соболєва. Загинув його син
За його словами, фізичний стан Соболєва був у нормі, адже він пізніше приїжджав на місце злочину.
Крищенко також зазначив, що після стрілянини депутату надали поліцейський супровід.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 грудня невідомі обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради Соболєва.
Внаслідок замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті з впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони нібито є ексбійцями УДА.
З'ясувалося, що під час інциденту постріл здійснювався не з автомобіля (як спершу вважалося), а з будинку.
З'явилося фото ймовірного вбивці трирічного сина Соболєва.
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