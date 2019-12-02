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2 грудня • оновлено в 22:03
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Замах на депутата в Києві: стало відомо про стан Соболєва

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Депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, чиє авто обстріляли 1 грудня в Києві, не постраждав. Внаслідок інциденту загинув його трирічний син.

Про це розповіли під час брифінгу Нацполіції 2 грудня щодо затримання підозрюваних у вбивстві дитини (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Більше ніхто, окрім хлопчика, не постраждав", – сказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

У Києві обстріляли авто депутата Соболєва. Загинув його син

У Києві обстріляли авто депутата Соболєва. Загинув його син

За його словами, фізичний стан Соболєва був у нормі, адже він пізніше приїжджав на місце злочину.

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Крищенко також зазначив, що після стрілянини депутату надали поліцейський супровід.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області Замах на Соболєва
Місце
Україна Київ
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