Залишився без голови: в центрі Києва вандали влаштували НП

У центрі Києва, на Володимирській гірці, вандали осквернили пам'ятник італійському поету Данте Аліг'єрі.

Інцидент трапився в понеділок, 9 листопада. Про це написало видання Delo.ua.

Невідомі відбили мармурову голову орла, який є частиною скульптурної композиції. У поліції НП поки не прокоментували.

У Києві осквернили пам'ятник італійському поету Данте Аліг'єрі Delo.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, схожим чином над пам'ятником Аліг'єрі поглумилися вже кілька разів. Так, у грудні 2015 року вандали вперше відбили голову мармурового орла. А вже у січні невідомі зробили це вдруге.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!