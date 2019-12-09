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9 грудня • оновлено в 14:47
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Залишився без голови: в центрі Києва вандали влаштували НП

1.4т
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У центрі Києва, на Володимирській гірці, вандали осквернили пам'ятник італійському поету Данте Аліг'єрі.

Інцидент трапився в понеділок, 9 листопада. Про це написало видання Delo.ua.

Невідомі відбили мармурову голову орла, який є частиною скульптурної композиції. У поліції НП поки не прокоментували.

У Києві осквернили пам'ятник італійському поету Данте Аліг'єрі

У Києві осквернили пам'ятник італійському поету Данте Аліг'єрі

Delo.ua.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, схожим чином над пам'ятником Аліг'єрі поглумилися вже кілька разів. Так, у грудні 2015 року вандали вперше відбили голову мармурового орла. А вже у січні невідомі зробили це вдруге.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Mega Death
Mega Death
Первый памятник что ли? Сколько их за последние пять лет " отвандалили"
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
в Европах все так делают
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