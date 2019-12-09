Залишився без голови: в центрі Києва вандали влаштували НП

У центрі Києва, на Володимирській гірці, вандали осквернили пам'ятник італійському поету Данте Аліг'єрі.
Інцидент трапився в понеділок, 9 листопада. Про це написало видання Delo.ua.
Невідомі відбили мармурову голову орла, який є частиною скульптурної композиції. У поліції НП поки не прокоментували.
У Києві осквернили пам'ятник італійському поету Данте Аліг'єрі
Delo.ua.
Як повідомляв OBOZREVATEL, схожим чином над пам'ятником Аліг'єрі поглумилися вже кілька разів. Так, у грудні 2015 року вандали вперше відбили голову мармурового орла. А вже у січні невідомі зробили це вдруге.
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