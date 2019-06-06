ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Залишила записку та відеозвернення: в Києві дівчина скоїла суїцид

Читати матеріал російською

У Києві під багатоповерхівкою 6 червня виявили тіло жінки. За попередньою інформацією, вона вистрибнула з вікна в будинку своєї подруги.

Напередодні загибла відзначала свій день народження, пише "Інформатор". Трагедія трапилася на вул. Кудряшова.

"Правоохоронці встановили, що жінка проживала за іншою адресою. Тут її упізнав консьєрж, який повідомив, що загибла прийшла до подруги", – уточнили в ЗМІ.

Новини
Залишив записку і повісився: на Львівщині школяр закінчив життя самогубством

У квартирі подружки загиблої знайшли передсмертну записку і відеозвернення. Особу жінки встановили – 5 червня їй виповнилося 33 роки.

Місце події

Місце події

"Інформатор"

Адреса, де трапилося самогубство

Адреса, де трапилося самогубство

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у квітні в гуртожитку одного з університетів Києва виявили тіло 20-річної дівчини. За даними інсайдера, вона вжила смертельну дозу медпрепаратів. Обставини, які штовхнули її на цей крок, були невідомі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel