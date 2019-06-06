Залишила записку та відеозвернення: в Києві дівчина скоїла суїцид

У Києві під багатоповерхівкою 6 червня виявили тіло жінки. За попередньою інформацією, вона вистрибнула з вікна в будинку своєї подруги.

Напередодні загибла відзначала свій день народження, пише "Інформатор". Трагедія трапилася на вул. Кудряшова.

"Правоохоронці встановили, що жінка проживала за іншою адресою. Тут її упізнав консьєрж, який повідомив, що загибла прийшла до подруги", – уточнили в ЗМІ.

У квартирі подружки загиблої знайшли передсмертну записку і відеозвернення. Особу жінки встановили – 5 червня їй виповнилося 33 роки.

Місце події "Інформатор"

Адреса, де трапилося самогубство Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у квітні в гуртожитку одного з університетів Києва виявили тіло 20-річної дівчини. За даними інсайдера, вона вжила смертельну дозу медпрепаратів. Обставини, які штовхнули її на цей крок, були невідомі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!