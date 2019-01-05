Залишила три записки: в Києві дівчина вистрибнула з вікна

У Києві 5 січня дівчина викинулася з вікна 23 поверху житлового будинку. У квартирі загиблої виявили три передсмертні записки, адресовані різним людям.

Як пише "Інформатор", трагедія сталася на вул. Зарічній. Загиблій було 28 років. Відомо також, що одна з прощальних записок адресована її брату, друга – коханому чоловікові, в третій були слова подяки всім її рідним і друзям.

Поліції не довелося зламувати двері в квартиру загиблої – вони були відкриті. Також на кухні дівчини знайшли три келихи з напоями.

Місце НП "Інформатор"

"Я тобі багато чого можу сказати, але просто пробач мене", – написала в одному з прощальних листів загибла.

Місце НП "Інформатор"

Відомо також, що її тіло під час ранкового прибирання виявив двірник.

Як писав OBOZREVATEL, у грудні в Києві через шість днів пошуків знайшли тіло зниклої жінки. Її труп разом з тілом її хлопця знайшли в одній з квартир.