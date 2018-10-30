Закон не писаний: розкрита схема свавільної забудови Києва

Через тотальну забудову, Київ стрімко перетворюється у бетонне гетто. Черговим об'єктом зазіхання бізнесу стала ділянка у Голосіївському районі. Тут, у самісінькому центрі міста, планується втиснути 115-метрову висотку. Розслідування, яке провів OBOZREVATEL, показало, що замовники явно поквапилися із будівництвом і до їхніх документів є серйозні запитання.

Детальніше — у нашій публікації.

Територія, де збираються втиснути житлову "свічку", вже огороджена бетонним парканом. Працює будівельна техніка. До слова, будівництво впритул примикає до загальноосвітньої школи №37.

Будівництво на вул. Антоновича огороджене парканом

Замовник будівництва — ТОВ "Піріт". У 2007 році компанія отримала право оренди на земельну ділянку по вул. Антоновича, 136-138 площею 0,34 га на зведення офісного центру з підземним паркінгом, дитячими та спортивними майданчиками.

Рішення про передачу земельної ділянки

Ділянка під забудову примикає до школи

Двоходова комбінація?

Договір про передачу земельної ділянки та будівництво офісного центру, державна реєстрація якого пройшла у серпні 2007 року, — терміном оренди 10 років. Однак у 2017 році будівництво так і не почалося. За законодавством, якщо земля, яка була відведена під забудову, не використовується протягом трьох років, договір оренди припиняється. Але у випадку з "Піріт", як бачимо, цього не сталося. І ось чому.

У 2013 році прокуратура Голосіївського району виявила, що ділянка на вул. Антоновича, 136-138 використовується із порушеннями. Словом, замість будівництва на ній була облаштована... автомобільна стоянка.

Її "організувало" деяке ПП "Титан парк сервіс". Після перевірок прокуратури представники "Піріт" одразу ж подали позов у Господарський суд Києва. У той же період ТОВ зверталося у прокуратуру, податкову, поліцію та ін. щодо порушення прав компанії.

Виникає запитання, невже з 2007 по 2013 рік у компанії не знали, що ділянку під забудову зайняли сторонні? Тоді це говорить про недобросовісність землекористувача. За це теж передбачена відповідальність. Крім того, відкритим залишається питання до чиновників столичної адміністрації, в обов'язок яких входить моніторинг, раціональне використання і охорона земель.

Розташування ділянки Дані публічної кадастрової карти в Україні

До речі, парковка на цій ділянці була ще в 2011 році, судячи з Гугл. Карт.

Парковка на вул. Антоновича — Гугл. Карти 2011 р

Усе це наштовхує на думку, що між "Піріт" і "Титан парк сервіс" була змова. Замовник використовував ділянку не за призначенням, а коли це розкрилося, подав у суд на "нелегалів", тим самим знявши з себе відповідальність щодо порушення умов використання земельної ділянки.

Зазначимо, що в 2014 році суд зобов'язав "Титан парк сервіс" прибрати парковку, проте на Гугл. Картах 2015 року ми бачимо, що вона працює, як і раніше, тобто правопорушення тривали. Водночас у Реєстрі судових рішень наші журналісти не побачили, щоб представники "Титан парк сервіс" були притягнуті до відповідальності.

Парковка на Антоновича, 136-138 на Гугл. Картах 2015 р.

Маневри з документами

Незважаючи на викладені вище факти, в 2017 році на комісії Київради було прийняте рішення про відновлення ТОВ "Піріт" договору оренди.

Замовнику відновили договір оренди Реєстр прав на нерухоме майно

Зазначимо, що використання землі не за цільовим призначенням є правопорушенням, за що законодавством передбачена відповідальність.

Тим часом 4 січня 2018 року департамент містобудування та архітектури КМДА вкотре надав замовнику містобудівні умови й обмеження для проектування об'єкта будівництва — багатофункціонального комплексу.

На сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції вказані дані про будівництво "офісного центру".

Інформація ДАБІ

А тепер — новий поворот. З’ясувалося, що компанія зібралася будувати вже не офісну будівлю, а житловий будинок. Це випливає із документів, яке ТОВ "Піріт" надало у Мінрегіонбуд. Документи оприлюднені на сайті міністерства 25 вересня 2018 р.

На вул. Антоновича замість офісного приміщення тепер хочуть побудувати житловий будинок Документи, які замовник подав у Мінрегіонбуд

Підбиваючи підсумки. Невирішене питання із цільовим призначенням ділянки, розмитість щодо самого об'єкта будівництва (багатофункціональний комплекс, офісний центр або житловий будинок) — загрожує серйозними ризиками для потенційних інвесторів. Висотка на вул. Антоновича з імовірністю 99% може стати проблемним об'єктом, що в свою чергу дасть державним органам можливість задіяти "важелі впливу" щодо забудовника. Це загрожує несвоєчасною здачею об'єкта в експлуатацію і заморожуванням вкладених інвесторами коштів. Але й це ще не все.

(Далі буде...)