Зайти до під'їзду за $221: у Києві спалахнув скандал через жінок, яких не впускали додому

У Києві у одному із житлових будинків спалахнув скандал через те, що мешканкам-сестрам однієї із квартир близько року не давали змоги потрапити до під'їзду та ліфту, бо вони не заплатили на ремонт.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Потрапити до помешкання ті могли тільки через пожежний ліфт (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, щоб пройти до під'їзду через парадні двері і скористатися центральним ліфтом, жінкам необхідно мати магнітні ключі. Втім, їх можуть видати лише тоді, коли мешканки квартири заплатять $221 (саме стільки "повинні" здати із кожної квартири за ремонт).

У відповідному звіті про витрати йдеться про те, що за ці кошти було зремонтовано ліфти, вхідні двері, систем контролю допуску, світильники, змонтували назву житлового комплексу та лавочку.

Також двері можуть відкрити консьєржки, але ті від жінок втікають. Хоа на камеру вони поводяться по-іншому. Загалом ключами у будинку треба скористатися кілька разів.

Голова правління ОСББ Валентин Кудрявський у коментарі службі заявив, що не знав про ситуацію, а центральний ліфт, незважаючи на те, що ним користуються люди, – ще не здали у експлуатацію. Він сказав, що також має компромат на мешканку, яка не може оплатити ремонт, та пригрозив знімальній групі судом.

Водночас сусіди заявили по готовність допомогти жінкам. Мешканки вже звернулись до поліції, де відкрили кримінальне провадження за статтею про самоуправство. Юристи також порекомендували жінкам судитися.

Примітно, що одна із мешканок-сестер – матір загиблого добровольця АТО Георгія Тороповського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі столичного ЖК "Кришталеві джерела" поскаржилися на пропускний режим, встановлений їхнім ОСББ. За проїзд автомобіля на територію у них нібито вимагали гроші.

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