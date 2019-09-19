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19 вересня • оновлено в 20:14
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Захоплення мосту Метро в Києві: ветеран АТО вказав на тривожний нюанс

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Інциденту з учасником війни на Донбасі Олексієм Бельком, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, штучно намагаються надати політичного забарвлення.

Про це в ефірі ObozTV заявив ветеран АТО Гліб Бабич, коментуючи НП у столиці. На його думку, в історії з Бельком "весь акцент перенесений на те, що він АТОвець".

На думку Бабича, "комусь реакція була потрібна, що ці АТОвці небезпечні, від них можна чекати чого завгодно".

"Я не знайшов в офіційних заявах правоохоронців, щоб він висував якісь політичні вимоги. Чутки вкидали з незрозумілих джерел та облікових записів. Якщо це робиться, це означає, що комусь саме така реакція потрібна", – підкреслив він.

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Також ветеран АТО не погодився з можливим довічним ув'язненням для Белька: "За цією статтею максимальне покарання – довічне. Але ми зараз випускаємо людей, які підозрюються в скоєнні масового вбивства. Я не думаю, що можна говорити про довічне ув'язнення для людини, яка нікого не вбила".

"Це мало всі ознаки теракту, це неприпустимо... загрожувати життю громадян своєї ж країни. Але я ще раз підкреслюю – якщо хтось намагається надати політичного забарвлення цій події, це передчасно. Це хтось для чогось робить. Це не дуже добре", – зазначив він.

"Хтось вважає, що ветерани АТО боротимуться за свою країну, за нездачу її інтересів, шляхом терористичних актів? Ні. Цього не буде", – підкреслив Бабич.

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Також ветеран АТО вважає, що від учасників війни на Донбасі не слід очікувати масового переходу в криміналітет, за прикладом воїнів-"афганців".

"Ця війна більш осмислена і зрозуміла, заради чого це ... Війна в Афганістані не була війною проти ворога, а була якимсь "інтернаціональним обов'язком". Ми воюємо за свою країну – зараз і тут. Тому якщо говорити про злочинні угруповання – так, він може туди потрапити. Але туди може потрапити і інша людина, що не має відношення до захисту країни. У масі своїй цього не буде", – заявив Бабич.

Захоплення мосту Метро в Києві: ветеран АТО вказав на тривожний нюанс

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Новини Києва та Київської області ПП в Києві
Особа
Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Місце
Україна Київ
Теги
метро Ветерани війни на Донбасі
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