Захоплення мосту Метро в Києві: ветеран АТО вказав на тривожний нюанс

Інциденту з учасником війни на Донбасі Олексієм Бельком, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, штучно намагаються надати політичного забарвлення.
Про це в ефірі ObozTV заявив ветеран АТО Гліб Бабич, коментуючи НП у столиці. На його думку, в історії з Бельком "весь акцент перенесений на те, що він АТОвець".
На думку Бабича, "комусь реакція була потрібна, що ці АТОвці небезпечні, від них можна чекати чого завгодно".
"Я не знайшов в офіційних заявах правоохоронців, щоб він висував якісь політичні вимоги. Чутки вкидали з незрозумілих джерел та облікових записів. Якщо це робиться, це означає, що комусь саме така реакція потрібна", – підкреслив він.
Також ветеран АТО не погодився з можливим довічним ув'язненням для Белька: "За цією статтею максимальне покарання – довічне. Але ми зараз випускаємо людей, які підозрюються в скоєнні масового вбивства. Я не думаю, що можна говорити про довічне ув'язнення для людини, яка нікого не вбила".
"Це мало всі ознаки теракту, це неприпустимо... загрожувати життю громадян своєї ж країни. Але я ще раз підкреслюю – якщо хтось намагається надати політичного забарвлення цій події, це передчасно. Це хтось для чогось робить. Це не дуже добре", – зазначив він.
"Хтось вважає, що ветерани АТО боротимуться за свою країну, за нездачу її інтересів, шляхом терористичних актів? Ні. Цього не буде", – підкреслив Бабич.
Також ветеран АТО вважає, що від учасників війни на Донбасі не слід очікувати масового переходу в криміналітет, за прикладом воїнів-"афганців".
"Ця війна більш осмислена і зрозуміла, заради чого це ... Війна в Афганістані не була війною проти ворога, а була якимсь "інтернаціональним обов'язком". Ми воюємо за свою країну – зараз і тут. Тому якщо говорити про злочинні угруповання – так, він може туди потрапити. Але туди може потрапити і інша людина, що не має відношення до захисту країни. У масі своїй цього не буде", – заявив Бабич.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Інцидент на мосту Метро в Києві відбувся 18 вересня. На мосту зупинився автомобіль, водій якого обв'язався українським прапором, погрожував все підірвати і здійснив кілька пострілів у повітря.
Міст перекрили, на місце НП прибули нацгвардійці, пожежні, поліція, швидкі та інші спецпідрозділи, були також помічені снайпери і БТРи. Сусідні райони міста паралізували кілометрові затори.
"Терориста" вдалося затримати без єдиного пострілу. Стрільцем виявився 42-річний виходець з Криму і колишній боєць АТО Олексій Белько. Згодом на допиті Белько зізнався у вживанні наркотиків.
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