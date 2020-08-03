Захоплення банку в Києві: Геращенко припустив полтавський сценарій для терориста

Терорист, який захопив у Києві банк, є громадянином Узбекистану. У разі його загрози населенню поліція "вчинить за законом". У МВС не заперечують ймовірності "полтавського сценарію", коли терориста було ліквідовано.

Про це в ефірі одного українського телеканалу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Водночас чиновник зазначив, що терористові приблизно 30 років і з ним ведуться переговори про добровільну здачу.

Також Гаращенко закликав киян задля безпеки не їздити сьогодні неподалік від вулиць Володимирської і Богдана Хмельницького.

Крім того, Геращенко підкреслив, що ця НП буде "кваліфікуватися як терористичний акт".

Відзначимо, що раніше з'явилися перші фото й відео з місця НП. Також було встановлено особу терориста – Карімов Сухроб Рахматович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня в Києві невідомий чоловік захопив у заручники співробітницю "Універсал Банку", який розташований у приміщенні бізнес-центру "Леонардо".