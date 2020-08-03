Захоплення банку у Києві: правоохоронці не виявили вибухівку

Правоохоронці не знайшли вибухонебезпечних предметів в банку в Києві, який захоплював "терорист" Сухроб Карімов.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він також розповів про діагноз, поставлений загарбникові на батьківщині.

"Вибухотехніки відпрацювали приміщення банку, яке захоплював терорист. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Тепер його чекає суд і багато років за гратами", – написав він.

За словами заступника міністра внутрішніх справ, Карімову можуть пред'явити ще одне звинувачення – в захопленні заручників.

"Очевидно, що суд закриє його на 2 місяці під вартою без будь-яких альтернативних варіантів змісту. Далі йому буде пред'явлено звинувачення по спробі теракту, за спробу його імітації. Також, якщо буде встановлено, що співробітниця банку перебувала разом з ним в будівлі не добровільно, то тоді йому можуть поставити ще і захоплення заручників. Всього йому загрожує до 12 років позбавлення волі", – розповів він в ефірі телеканалу "112 Україна".

Геращенко уточнив, що за даними з батьківщини зловмисника, Карімов з 1998 року перебував на обліку на психоневрологічному обліку з діагнозом "Олігофренія".

"Це діагноз був йому поставлений, коли йому було всього лише 10 років. В Україні до сьогоднішнього дня він вів спокійний спосіб життя, до кримінальної відповідальності не притягувався", – пояснив заступник глави МВС.

Facebook Антона Геращенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня в Києві невідомий чоловік захопив в заручники співробітницю "Універсал Банк", який розташований в приміщенні бізнес-центру "Леонардо". Під час спецоперації СБУ "терорист" був затриманий.

У МВС назвали ім'я і показали фото "терориста". Сам Сухроб Карімов заявляв, що вибухівка здетонує, навіть якщо його вб'ють.