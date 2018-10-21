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У Києві позашляховик влаштував смертельну ДТП на переході: перші фото і подробиці

8.6тЧитати матеріал російською

У Києві, біля станції метро Лівобережна, на пішохідному переході сталася смертельна аварія за участю Range Rover.

За словами свідків, 21 жовтня позашляховик випереджав машини, які рухалися в попутному напрямку, і не побачив людину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу, пишуть "Вартові еспресо".

У Києві позашляховик влаштував смертельну ДТП на переході: перші фото і подробиці

За попередньою інформацією, водій намагався уникнути зіткнення, однак не вийшло - він викрутив кермо, збив чоловіка, влетів в бордюр і зупинився в метрах тридцяти.

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Пішоходу намагалися надати медичну допомогу, але марно - він помер у "швидкій".

У Києві позашляховик влаштував смертельну ДТП на переході: перші фото і подробиці
У Києві позашляховик влаштував смертельну ДТП на переході: перші фото і подробиці

Раніше OBOZREVATEL повідомлялось, що в ДТП під Києвом загинула зірка "Дизель шоу" Марина Поплавська.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської областіВійна на дорогахКримінал
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
криміналДТПавто
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