У Києві позашляховик влаштував смертельну ДТП на переході: перші фото і подробиці

У Києві, біля станції метро Лівобережна, на пішохідному переході сталася смертельна аварія за участю Range Rover.
За словами свідків, 21 жовтня позашляховик випереджав машини, які рухалися в попутному напрямку, і не побачив людину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу, пишуть "Вартові еспресо".
За попередньою інформацією, водій намагався уникнути зіткнення, однак не вийшло - він викрутив кермо, збив чоловіка, влетів в бордюр і зупинився в метрах тридцяти.
Пішоходу намагалися надати медичну допомогу, але марно - він помер у "швидкій".
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