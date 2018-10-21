У Києві позашляховик влаштував смертельну ДТП на переході: перші фото і подробиці

У Києві, біля станції метро Лівобережна, на пішохідному переході сталася смертельна аварія за участю Range Rover.

За словами свідків, 21 жовтня позашляховик випереджав машини, які рухалися в попутному напрямку, і не побачив людину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу, пишуть "Вартові еспресо".

За попередньою інформацією, водій намагався уникнути зіткнення, однак не вийшло - він викрутив кермо, збив чоловіка, влетів в бордюр і зупинився в метрах тридцяти.

Пішоходу намагалися надати медичну допомогу, але марно - він помер у "швидкій".

Раніше OBOZREVATEL повідомлялось, що в ДТП під Києвом загинула зірка "Дизель шоу" Марина Поплавська.