Загинув миттєво: на в'їзді до Києва авто влетіло у пішохода. Фото і відео 18+

У неділю ввечері, 27 жовтня, на Одеській трасі, на в'їзді до Києва, трапилася кривава ДТП. Автомобіль Subaru на великій швидкості збив насмерть пішохода, який перебігав дорогу.

Чоловік отримав несумісні з життям травми і помер до приїзду лікарів, написало видання "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Водій Subaru рухався до Києва з боку селища Чабани. В цей час пішохід вирішив скоротити шлях і перебігав дорогу у недозволеному місці. Характерно, що лише за 50 метрів від місця ДТП була "зебра".

На в'їзді до Києва авто влетіло у пішохода Інформатор

Водій пізно побачив пішохода і влетів у нього. Чоловік отримав серйозні травми і загинув майже миттєво. У автомобіля погнуло стійку і дах, а закривавлене лобове скло було увігнуто в салон.

На Одеській трасі, на в'їзді до Києва, трапилася кривава ДТП Інформатор

Автомобіль Subaru на великій швидкості насмерть збив пішохода, який перебігав дорогу Інформатор

Чоловік отримав несумісні з життям травми і помер до приїзду лікарів Інформатор

На Одеській трасі, на в'їзді до Києва, трапилася кривава ДТП Інформатор

Автомобіль Subaru на великій швидкості насмерть збив пішохода, який перебігав дорогу Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер вночі, 24 жовтня, в Києві на Кільцевій дорозі трапилася кривава ДТП. Водій BMW на смерть збив людину, яка переходила дорогу.

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