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Загинув миттєво: на Київщині чоловіку посеред вулиці перерізали горло

35.8т Читати матеріал російською

У неділю, 21 липня, в Славутичі (Київська область) чоловікові під час бійки перерізали горло – він загинув миттєво.

За попередньою інформацією, між чотирма чоловіками виникла сутичка, в процесі якої один зі зловмисників дістав ніж і вдарив ним потерпілого, перерізавши сонну артерію, пише "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитись фото та відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, фото 18+).

За інформацією видання, поліції вдалося затримати двох нападників. Місцеперебування третього поки невідоме: його оголошено у розшук.

Загиблий

Загиблий

Київ Оперативний

Новини
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Обставини події встановлюються.

Згодом стало відомо, що загиблого звуть Юрій Булат. Він працював журналістом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 21 липня, в Києві чоловіка виштовхнули з вікна другого поверху покинутої будівлі: потерпілого з травмами різного ступеня тяжкості забрала карета швидкої допомоги.

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Місце
Україна Київ
Теги
порізали горло бійка
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Sladko Semen
Sladko Semen
Атошники учат жизни простых граждан.
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Golan Sim
Golan Sim
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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Мразь Русская
Мразь Русская
Golan Sim, Выстрелил себе в голову (фото) В подмосковной Балашихе 26-летний старший лейтенант выполняя обязанности дежурного по части выстрелил себе в голову из табельного оружия....
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