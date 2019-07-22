Загинув миттєво: на Київщині чоловіку посеред вулиці перерізали горло

У неділю, 21 липня, в Славутичі (Київська область) чоловікові під час бійки перерізали горло – він загинув миттєво.

За попередньою інформацією, між чотирма чоловіками виникла сутичка, в процесі якої один зі зловмисників дістав ніж і вдарив ним потерпілого, перерізавши сонну артерію, пише "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитись фото та відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, фото 18+).

За інформацією видання, поліції вдалося затримати двох нападників. Місцеперебування третього поки невідоме: його оголошено у розшук.

Загиблий Київ Оперативний

Обставини події встановлюються.

Згодом стало відомо, що загиблого звуть Юрій Булат. Він працював журналістом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 21 липня, в Києві чоловіка виштовхнули з вікна другого поверху покинутої будівлі: потерпілого з травмами різного ступеня тяжкості забрала карета швидкої допомоги.

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