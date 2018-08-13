Загинув екс-правоохоронець: нові подробиці нахабного нальоту на "ювелірку" у Києві

Під час розбійного нападу на ювелірний магазин був застрелений охоронець. Злочинці зникли на автомобілі, проїхали понад 10 км у напрямку центру Києва, а потім підпалили машину на території гаражного кооперативу. Звідки спокійно пішли з багатомільйонною здобиччю.

Нахабний, брутальний злочин. Бандитів "не бентежили" численні камери спостереження - як на місці нальоту, так і на шляху проходження. Детальніше про надзвичайну подію - у матеріалі OBOZREVATEL.

Пограбування ювелірного магазину сталося в неділю ввечері у Шевченківському районі Києва на вул. Щербаківського, 45. Троє озброєних чоловіків у масках увірвалися до приміщення "ювелірки", розташованої у п'ятиповерховому житловому будинку.

Будинок, де стався напад на ювелірний магазин, розташований біля перехрестя. Через дорогу - ринок "Нивки"

Злочинці зробили кілька пострілів у охоронця, забрали коштовності і гроші, а потім зникли. За попередньою інформацією вони були озброєні автоматом і пістолетами.

Охоронцеві надавали медичну допомогу лікарі "швидкої", однак поранення були несумісні з життям - чоловіка врятувати не вдалося. Йому було 57 років.

Як розповіла OBOZREVATEL дочка загиблого Віталія Б., її батько - колишній правоохоронець, служив у ДАІ. Деякий час працював у охороні банку, а потім вже у ювелірному магазині.

За інформацією, озвученою правоохоронцями, здобутком злочинців стали гроші і коштовності. Все на суму близько п'яти мільйонів гривень.

Коштовності перебували під склом на вітрині, також у приміщенні був сейф.

На вході до магазину розбите скло

"Ювелірна карта" - всеукраїнська мережа ювелірних магазинів, 14 із 30-ти знаходяться у Києві. Над входом - дві камери відеоспостереження, є і всередині - в самому приміщенні. Однак ефективність охорони і, відповідно, безпеки - як працівників, так і відвідувачів - на жаль, не на висоті.

Також зазначимо, що будинок, де сталося пограбування ювелірного магазину, розташований на жвавому перехресті - навпроти зупинка громадського транспорту, а через дорогу ринок "Нивки". В цьому ж будинку діють два ломбарди, поблизу - ще декiлька і "Швидко грошi". Такий собі "Шанхай".

Як повідомляв OBOZREVATEL, троє злочинців засвітилися на камерах відеоспостереження на вході і всередині ювелірного магазину, а також на території гаражного кооперативу, де вони кинули автомобіль.

Злочинці - в магазині та на території гаражного кооперативу

Від місця нальоту до гаражного кооперативу "Батиївський" злочинці проїхали більше десяти кілометрів у напрямку центру Києва. НЕ з міста, як можна було б припустити. У поліції заявляли, що був оголошений план "Перехоплення", проте затримати злочинців не вдалося.

Гаражний кооператив "Батиївський"

Там вони підпалили синій Peugeot.

Місце, де горів автомобіль злочинців

Кооператив межує з Байковим кладовищем. Шляхів відходу - декілька. Але злочинці пішли в тому ж напрямку, що і заїхали на авто.

Охоронець кооперативу розповів OBOZREVATEL, що троє чоловіків йшли абсолютно спокійно, не бігли. Зовні схожі на кавказців. За пару хвилин охоронець помітив клуби диму і викликав пожежних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, очевидцю вдалося зняти на відео перші миті після пограбування ювелірного магазину у Шевченківському районі Києва. На записі видно, як злочинці втікають з автоматом і великою сумкою.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом збройного нападу. Правоохоронці кваліфікували злочин як розбій та умисне вбивство.