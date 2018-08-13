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Загинув екс-правоохоронець: нові подробиці нахабного нальоту на "ювелірку" у Києві

7.2тЧитати новину російською

Під час розбійного нападу на ювелірний магазин був застрелений охоронець. Злочинці зникли на автомобілі, проїхали понад 10 км у напрямку центру Києва, а потім підпалили машину на території гаражного кооперативу. Звідки спокійно пішли з багатомільйонною здобиччю.

Нахабний, брутальний злочин. Бандитів "не бентежили" численні камери спостереження - як на місці нальоту, так і на шляху проходження. Детальніше про надзвичайну подію - у матеріалі OBOZREVATEL.

Пограбування ювелірного магазину сталося в неділю ввечері у Шевченківському районі Києва на вул. Щербаківського, 45. Троє озброєних чоловіків у масках увірвалися до приміщення "ювелірки", розташованої у п'ятиповерховому житловому будинку.

Будинок, де стався напад на ювелірний магазин, розташований біля перехрестя. Через дорогу - ринок "Нивки"

Злочинці зробили кілька пострілів у охоронця, забрали коштовності і гроші, а потім зникли. За попередньою інформацією вони були озброєні автоматом і пістолетами.

Охоронцеві надавали медичну допомогу лікарі "швидкої", однак поранення були несумісні з життям - чоловіка врятувати не вдалося. Йому було 57 років.

Як розповіла OBOZREVATEL дочка загиблого Віталія Б., її батько - колишній правоохоронець, служив у ДАІ. Деякий час працював у охороні банку, а потім вже у ювелірному магазині.

За інформацією, озвученою правоохоронцями, здобутком злочинців стали гроші і коштовності. Все на суму близько п'яти мільйонів гривень.

Коштовності перебували під склом на вітрині, також у приміщенні був сейф.

На вході до магазину розбите скло

"Ювелірна карта" - всеукраїнська мережа ювелірних магазинів, 14 із 30-ти знаходяться у Києві. Над входом - дві камери відеоспостереження, є і всередині - в самому приміщенні. Однак ефективність охорони і, відповідно, безпеки - як працівників, так і відвідувачів - на жаль, не на висоті.

Також зазначимо, що будинок, де сталося пограбування ювелірного магазину, розташований на жвавому перехресті - навпроти зупинка громадського транспорту, а через дорогу ринок "Нивки". В цьому ж будинку діють два ломбарди, поблизу - ще декiлька і "Швидко грошi". Такий собі "Шанхай".

Як повідомляв OBOZREVATEL, троє злочинців засвітилися на камерах відеоспостереження на вході і всередині ювелірного магазину, а також на території гаражного кооперативу, де вони кинули автомобіль.

Злочинці - в магазині та на території гаражного кооперативу

Від місця нальоту до гаражного кооперативу "Батиївський" злочинці проїхали більше десяти кілометрів у напрямку центру Києва. НЕ з міста, як можна було б припустити. У поліції заявляли, що був оголошений план "Перехоплення", проте затримати злочинців не вдалося.

Гаражний кооператив "Батиївський"

Там вони підпалили синій Peugeot.

Місце, де горів автомобіль злочинців

Кооператив межує з Байковим кладовищем. Шляхів відходу - декілька. Але злочинці пішли в тому ж напрямку, що і заїхали на авто.

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Охоронець кооперативу розповів OBOZREVATEL, що троє чоловіків йшли абсолютно спокійно, не бігли. Зовні схожі на кавказців. За пару хвилин охоронець помітив клуби диму і викликав пожежних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, очевидцю вдалося зняти на відео перші миті після пограбування ювелірного магазину у Шевченківському районі Києва. На записі видно, як злочинці втікають з автоматом і великою сумкою.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом збройного нападу. Правоохоронці кваліфікували злочин як розбій та умисне вбивство.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
ObozrevatelObozrevatel
Теми
КриміналЕксклюзивСтрілянина в КиєвіНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
поліціяНаціональна поліція Україникримінал
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