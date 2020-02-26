Бізнесмен з кримінальним минулим Леонід Вульф, якого 25 лютого виявили застреленим у центрі Києва, в передсмертній записці назвав "винних" і повідомив, у кого купив зброю.

Фотографії з квартири на вул. Архітектора Городецького опублікував ресурс Dетектів-INFO. На них можна побачити тіло авторитета, пістолет-кулемет "Скорпіон", з якого той застрелився, і саму записку.

Відзначимо, що версія про самогубство є основною у поліції, проте ще немає результатів експертиз.

Леонід Вульф

У передсмертній записці 59-річний Леонід Вульф пояснив, що змусило його зважитися на такий крок. Зокрема, він пов'язав це з крадіжкою у нього 200 тисяч доларів в кінці листопада 2019 року.

Передсмертна записка Вульфа

"Останні два роки я дуже хворів, гроші приберігав на випадок смерті. Після пограбування моє становище різко погіршилося, я опинився в лікарні. Мене звинувачують, що я власноруч пограбував свою квартиру та здійснив гарне інсценування", - написано на папері.

Далі Вульф підкреслив, що в своїй загибелі він звинувачує деяких В. Радкевича та С. Скибу.

Також Вульф залишив постскриптум, де зазначив, що зброю придбав у знайомого учасника АТО.

Леонід Вульф помер 25 лютого

Зброя, з якої нібито застрелився бізнесмен-кримінальник

Раніше джерела OBOZREVATEL розповіли, що біля тіла було виявлено дві передсмертні записки, проте одна з них була порвана. Також джерела стверджують, що винними в крадіжці з його квартири Вульф вважав свою охорону, згадувалося, що це колишні "чекісти".

Будинок в центрі Києва. де жив Леонід Вульф

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леонід Вульф – виходець з кримінальних кіл Кривого Рогу, який останні роки займався грошовими махінаціями в декількох країнах ЄС.

Вульф відбував покарання в ізраїльській в'язниці. Проти нього висунули звинувачення в організації вбивств в Україні в 1995 році.

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