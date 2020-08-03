Загарбник банку в Києві в соцмережах оголосив джихад і закликав убити Путіна
Уродженець Узбекистану Сухроб Карімов, який захопив бізнес-центр "Леонардо" в Києві, на своїй сторінці в Facebook закликав "убити всіх".
Пости, що містять заклик до насильства, з'явилися три дні тому.
Зокрема, Карімов пише: "Оголошую джихад, убий невірного. Убий всіх, кого тільки знаєш. Почни з Кадирова... Убий Путіна".
При цьому на його сторінці ВКонтакте остання активність була ще в 2016 році. Він викладав фото дружини з дитиною.
У МВС підтвердили, що у терориста є дружина і дитина. Сам він працював барменом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Києві чоловік захопив у заручники керівника відділення АТ Universal Bank, який розташований у приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі. Терорист погрожує підірвати будівлю.
З'явилося перше фото загарбника заручника в БЦ "Леонардо" в Києві. Також встановлено його особистість – Карімов Сухроб Рахматович.
Терорист у Києві висунув перші вимоги – прямий ефір з місця подій. Також він вимагає 40 тисяч гривень.