Загарбник банку в Києві в соцмережах оголосив джихад і закликав убити Путіна

Мирослав Семенюк Кримінал 14:32, 3.08.2020 Оновлено: 15:00, 3.08.2020

Уродженець Узбекистану Сухроб Карімов, який захопив бізнес-центр "Леонардо" в Києві, на своїй сторінці в Facebook закликав "убити всіх".

Пости, що містять заклик до насильства, з'явилися три дні тому.

Зокрема, Карімов пише: "Оголошую джихад, убий невірного. Убий всіх, кого тільки знаєш. Почни з Кадирова... Убий Путіна".

Скрін Facebook
Скрін Facebook

При цьому на його сторінці ВКонтакте остання активність була ще в 2016 році. Він викладав фото дружини з дитиною.

Скрін ВКонтакте

У МВС підтвердили, що у терориста є дружина і дитина. Сам він працював барменом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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