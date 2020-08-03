Уродженець Узбекистану Сухроб Карімов, який захопив бізнес-центр "Леонардо" в Києві, на своїй сторінці в Facebook закликав "убити всіх".

Пости, що містять заклик до насильства, з'явилися три дні тому.

Зокрема, Карімов пише: "Оголошую джихад, убий невірного. Убий всіх, кого тільки знаєш. Почни з Кадирова... Убий Путіна".

Скрін Facebook

Скрін Facebook

При цьому на його сторінці ВКонтакте остання активність була ще в 2016 році. Він викладав фото дружини з дитиною.

Скрін ВКонтакте

У МВС підтвердили, що у терориста є дружина і дитина. Сам він працював барменом.

Як повідомляв OBOZREVATEL: