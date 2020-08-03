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Загарбник банку в Києві в соцмережах оголосив джихад і закликав убити Путіна

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Кримінал
29,3 т.
Знайдено соцмережі загарбника БЦ 'Леонардо'

Знайдено соцмережі загарбника БЦ "Леонардо".

Уродженець Узбекистану Сухроб Карімов, який захопив бізнес-центр "Леонардо" в Києві, на своїй сторінці в Facebook закликав "убити всіх".

Пости, що містять заклик до насильства, з'явилися три дні тому.

Зокрема, Карімов пише: "Оголошую джихад, убий невірного. Убий всіх, кого тільки знаєш. Почни з Кадирова... Убий Путіна".

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Скрін Facebook

При цьому на його сторінці ВКонтакте остання активність була ще в 2016 році. Він викладав фото дружини з дитиною.

Скрін ВКонтакте

Скрін ВКонтакте

У МВС підтвердили, що у терориста є дружина і дитина. Сам він працював барменом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКиївЗахоплення банку у Києвітероризм
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