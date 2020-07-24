Загадкова смерть волонтера Кучапіна: його дружина і колеги претензій до поліції не мають

Працівники громадської організації "Дім милосердя", керівника якої Олексія Кучапіна знайшли мертвим в орендованій квартирі в Києві, не мають претензій до поліції.

Як ідеться в заяві організації в Facebook, слідство виявило, що щодо Олексія не було здійснено насильницьких дій, і його смерть не була спричинена вбивством.

"Поліція спрацювала професійно, оперативно, в рамках ухвалених процедур, і ми дуже вдячні за співробітництво. Жодних претензій до дій органів влади немає", – зазначили в "Домі милосердя".

Колеги Кучапіна поскаржилися, що більшість джерел інформації в соціальних мережах або подають інформацію суб’єктивно, або вона взагалі не відповідає дійсності.

"Також просимо поставитися із розумінням до людського суму і не розпитувати родину та близьких про обставини трагедії", – наголошується в заяві, підписаній, зокрема, і дружиною Олексія Оленою.

Зі свого боку, одна з організаторок акції під стінами МВС із вимогою розслідувати смерть Кучапіна Наталія Луньо заявила, що її викликали на допит як свідка, хоча вона не була знайома з померлим.

"Під час допиту мені ставили багато нерелевантних запитань на кшталт "як звати людей, з якими ви живете", "як довго ви живете в Києві", на які я переважно відмовлялася відповідати. Слідчий намагався переконати мене, що наші вимоги неправильні і ми не уявляємо, який об'єм слідчих дій взагалі проводиться, що вся інформація, яка в нас є, неправдива", – написала жінка.

За її словами, підтвердити чи спростувати будь-яку інформацію слідчий не міг, бо нібито процесуальний кодекс не дозволяє відкривати її свідкам.

"Також на мої слова про те, що в соцмережах ходить інформація про погрози, які отримував загиблий, і шо ми не можемо її перевіряти, бо в нас немає на це ресурсу, слідчий сказав щось на зразок: ну так, ви тільки кричати можете", – додала Луньо.

Скрин Facebook

Скрин Facebook

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