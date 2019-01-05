У Києві мати жорстоко вбила маленьку доньку

У Києві 5 січня на Харківському житловому масиві жінка вбила власну доньку, після чого втекла з дому.

Загиблій було 6 місяців, пише "Інформатор". Пошуками матері продовжують займатися слідчі.

"Згідно з розповіддю місцевих мешканців, жінка, яка проживала на 10-му поверсі будинку, убила власну дитину. За непідтвердженими даними, вона задушила 6-місячну дівчинку", — пояснили у ЗМІ.

Місце події "Інформатор"

Продавчиня у магазині поруч із місцем НП повідомила, що бачила розшукувану жінку вранці, проте потім вона зникла.

Місце події "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні у Києві двох дітей знайшли мертвими в одному з озер Києва. Під підозру потрапила їхня мати, яка зникла відразу після смерті дітей. Жінку затримали в іншій області в неадекватному стані.

Слідству Катерина Бабкіна заявила, що вбила дітей, бо "так для них буде краще". Також вона повідомила, що хотіла накласти на себе руки, але не змогла.

Після цього Катерину Бабкіну визнали психічно хворою і помістили на лікування у клініку.