Забрав сумку з грошима: у Києві трапився розбійний напад

У Києві посеред вулиці озброєний злочинець вдарив перехожого по голові, після чого забрав сумку з грошима і втік.
Як повідомило джерело OBOZREVATEL, напад трапився 10 квітня близько 17:30 на проспекті Науки, 1, у Голосіївському районі.
Відомо, що нападник лисий худорлявий чоловік, на руках і пальцях у нього були татуювання.
За попередньою інформацією, у сумці, яку забрав злочинець, було кілька тисяч гривень, а також документи.
Місце події
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, на проспекті Лобановського у Києві біля концерт-холу Stereo Plaza сталася масова бійка. Відео побоїща потрапило на відео.
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