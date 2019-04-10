Забрав сумку з грошима: у Києві трапився розбійний напад

У Києві посеред вулиці озброєний злочинець вдарив перехожого по голові, після чого забрав сумку з грошима і втік.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, напад трапився 10 квітня близько 17:30 на проспекті Науки, 1, у Голосіївському районі.

Відомо, що нападник лисий худорлявий чоловік, на руках і пальцях у нього були татуювання.

За попередньою інформацією, у сумці, яку забрав злочинець, було кілька тисяч гривень, а також документи.

Місце події Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, на проспекті Лобановського у Києві біля концерт-холу Stereo Plaza сталася масова бійка. Відео побоїща потрапило на відео.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram