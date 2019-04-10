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/Кримінал

Забрав сумку з грошима: у Києві трапився розбійний напад

1.3тЧитати матеріал російською

У Києві посеред вулиці озброєний злочинець вдарив перехожого по голові, після чого забрав сумку з грошима і втік.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, напад трапився 10 квітня близько 17:30 на проспекті Науки, 1, у Голосіївському районі.

Відомо, що нападник лисий худорлявий чоловік, на руках і пальцях у нього були татуювання.

За попередньою інформацією, у сумці, яку забрав злочинець, було кілька тисяч гривень, а також документи.

Місце події

Місце події

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на проспекті Лобановського у Києві біля концерт-холу Stereo Plaza сталася масова бійка. Відео побоїща потрапило на відео.

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Теми
ЕксклюзивКриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
кримінал
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Да ладно, у вытирана АТО грошы на наркоту закончились, а Порошенко обещанные тысячу в день так и не заплатил)))
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