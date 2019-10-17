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17 жовтня • оновлено в 13:00
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/ Кримінал

Забрали важливі документи: у Києві обікрали нардепа

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У Києві у ніч на 17 жовтня обікрали автомобіль народного депутата України від фракції “Європейська солідарністьМихайла Забродського.

Як повідомили OBOZREVATEL джерела у правоохоронних органах, уранці чоловік звернувся до поліції у Дарницькому районі міста.

Забродський заявив, що впродовж минулої ночі невідома особа розбила скло його автомобіля Toyota, який був припаркований на одній із вулиць Києва.

У Києві обікрали нардепа Забродського

У Києві обікрали нардепа Забродського

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Незнайомець викрав із салону портфель, у якому було посвідчення народного депутата України, документи та планшетний комп’ютер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Михайло Забродський
Місце
Україна Київ
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Null Nemo
Null Nemo
Документи та планшет залишити в авто на ніч. Може дезу комусь злили.
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Овцехуев Псой
Овцехуев Псой
Обокрасть нардепа невозможно, можно только забрать своё.
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