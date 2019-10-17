Забрали важливі документи: у Києві обікрали нардепа

У Києві у ніч на 17 жовтня обікрали автомобіль народного депутата України від фракції “Європейська солідарність” Михайла Забродського.

Як повідомили OBOZREVATEL джерела у правоохоронних органах, уранці чоловік звернувся до поліції у Дарницькому районі міста.

Забродський заявив, що впродовж минулої ночі невідома особа розбила скло його автомобіля Toyota, який був припаркований на одній із вулиць Києва.

У Києві обікрали нардепа Забродського

Незнайомець викрав із салону портфель, у якому було посвідчення народного депутата України, документи та планшетний комп’ютер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ще у січні у Києві обікрали квартиру позафракційного народного депутата Віктора Кривенка.

Також під Києвом на парковці супермаркету невідомі зловмисники 26 січня посеред білого дня зухвало обікрали авто нардепа від БПП Володимира Курінного.

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