За вечірку на баржі Queen Kyiv поліція відкрила 6 кримінальних справ

Борис Бондар Кримінал 19:31, 20.07.2020 Оновлено: 19:45, 20.07.2020

Поліція Київської області відкрила шість кримінальних проваджень за фактом багатолюдної вечірки на баржі Queen Kyiv.

Про це повідомили на сайті поліції Київської області. Розважальний захід проходив на плавзасобі в Київському водосховищі.

Переобладнану баржу з відпочивальниками в ніч із 18 на 19 липня виявили працівники Вишгородського відділу поліції на території місцевого водоймища.

"Для розважальних заходів на баржі була встановлена ​​апаратура, ілюмінація, меблі та обладнана кухня. Усього на борту було близько 300 осіб і обслуговуючий персонал. Організатори своєю незаконною діяльністю порушили умови адаптивного карантину. Поліцейські оглянули судно і вилучили речові докази", – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила шість кримінальних проваджень:

  • стаття 293 – групове порушення громадського порядку;

  • стаття 276 – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту;

  • стаття 325 – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням;

  • стаття 356 – самоуправство;

  • стаття 364-1 – зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;

  • Замах на злочин – порушення правил кораблеводіння.

Зараз поліція встановлює коло осіб, причетних до організації нічного дозвілля, яке порушило правила адаптивного карантину.

Баржу з відпочивальниками в ніч із 18 на 19 липня виявили працівники Вишгородського відділу поліції
(Поліція Київської області)
Усього на борту було близько 300 осіб і обслуговуючий персонал
(Поліція Київської області)
Поліцейські оглянули судно і вилучили речові докази
(Поліція Київської області)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували фото і відео працюючого елітного столичного нічного клубу Queen під час карантину через пандемію коронавірусу.

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