За вечірку на баржі Queen Kyiv поліція відкрила 6 кримінальних справ

За фактом вечірки на баржі Queen Kyiv поліція відкрила 6 кримінальних проваджень. Поліція Київської області

Поліція Київської області відкрила шість кримінальних проваджень за фактом багатолюдної вечірки на баржі Queen Kyiv.

Про це повідомили на сайті поліції Київської області. Розважальний захід проходив на плавзасобі в Київському водосховищі.

Переобладнану баржу з відпочивальниками в ніч із 18 на 19 липня виявили працівники Вишгородського відділу поліції на території місцевого водоймища.

"Для розважальних заходів на баржі була встановлена ​​апаратура, ілюмінація, меблі та обладнана кухня. Усього на борту було близько 300 осіб і обслуговуючий персонал. Організатори своєю незаконною діяльністю порушили умови адаптивного карантину. Поліцейські оглянули судно і вилучили речові докази", – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила шість кримінальних проваджень:

стаття 293 – групове порушення громадського порядку;

стаття 276 – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту;

стаття 325 – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам і масовим отруєнням;

стаття 356 – самоуправство;

стаття 364-1 – зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;

Замах на злочин – порушення правил кораблеводіння.

Зараз поліція встановлює коло осіб, причетних до організації нічного дозвілля, яке порушило правила адаптивного карантину.

Баржу з відпочивальниками в ніч із 18 на 19 липня виявили працівники Вишгородського відділу поліції (Поліція Київської області)

Усього на борту було близько 300 осіб і обслуговуючий персонал (Поліція Київської області)

Поліцейські оглянули судно і вилучили речові докази (Поліція Київської області)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували фото і відео працюючого елітного столичного нічного клубу Queen під час карантину через пандемію коронавірусу.