За посаду – $1 мільйон: у Києві на хабарі затримали топнауковців академії

У Києві Служба безпеки України затримала двох керівників середньої ланки Національної академії аграрних наук України, які вимагали від бізнесмена гроші за поставки сільгосппродукції під час державних закупівель.

Вони зажадали від комерсанта понад $50 тисяч "відкату" за постачання зернових на державні підприємства, які входять до сфери управління академії. Про це написала пресслужба СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Також посадовці пропонували бізнесмену за $1 мільйон посаду керівника одного з підконтрольних академії підприємств.

У Києві на хабарі затримали топнауковців академії СБУ

Правоохоронці затримали двох фігурантів справи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання однієї з частин хабара.

У Києві Служба безпеки України затримала двох керівників середньої ланки Національної академії аграрних наук України на хабарі СБУ

Вони вимагали у бізнесмена гроші СБУ

У Києві Служба безпеки України затримала двох керівників середньої ланки Національної академії аграрних наук України на хабарі СБУ

Вони вимагали у бізнесмена гроші СБУ

У Києві Служба безпеки України затримала двох керівників середньої ланки Національної академії аграрних наук України на хабарі СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Напередодні голова Громадської ради з боротьби з корупцією при КМДА погорів на хабарі у розмірі $10 тис.

Також у Києві затримали двох шахраїв під час спроби привласнити 750 тисяч євро за мандат народного депутата. Всього затримані намагалися виманити 1,5 мільйона євро у жінки "за сприяння у призначенні на політичну посаду".

Також працівник Оболонського управління поліції міста вимагав $1000 за повернення авто, яке вилучили у рамках кримінального провадження.

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