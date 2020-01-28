За плечима – десятки злочинів: у Києві арештували квартирного крадія-рекордсмена

У Києві арештували квартирного крадія-рекордсмена. Ще у 2018 році йому інкримінували понад 20 крадіжок та близько десятка грабежів і розбоїв, втім, йому вдалося вийти на волю. А цьогоріч його вже затримували тричі за один тиждень.

Про це йдеться у сюжеті Еспресо. Колись йому вдалось вийти на волю через рік після затримання через те, що у нього начебто були "проблеми зі здоров'ям" (щоб подивитися відео, дсокрольте до кінця сторінки).

За словами правоохоронців, підозрюваний скоював злочини поруч зі своїм місцем проживанням, адже знав, де були відеокамери, де хто жив.

У Києві арештували квартирного крадія-рекордсмена

Так, на початку 2020 року чоловік вдерся до квартири у Дніпровському районі міста та намагався скоїти крадіжку, втім його затримали на гарячому. Але згодом чоловік вдавав з себе хворого та немічного, тому його відпустили під домашній арешт.

Вже через кілька днів підозрюваний скоїв другу крадіжку уже в Дарницькому районі, втім, суд знову відпустив затриманого під домашній арешт.

Тієї ж доби чоловік вчинив новий розбійний напад. Він заліз через балкон до помешкання жінки похилого віку, коли та була вдома, розбив їй обличчя та погрожував розправою. Він забрав золото, банківські картки та готівку.

Виявилося, що до цієї квартири чоловік вдерся уже вдруге. Підозрюваного оперативно затримали, а Дніпровський суд взяв його під варту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в метро пасажири зловили і побили чоловіка, який вкрав особисті речі у одного з пасажирів.

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