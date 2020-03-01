Пожежа в готелі в селищі Чабани під Києвом могла призвести до вибуху автозаправної станції "КЛО", розташованої поблизу.

Як повідомила OBOZREVATEL начальниця пресслужби ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, в момент пожежі були сильні пориви вітру. "Була загроза потрапляння вогню на АЗС", – розповіла вона (для перегляду відео, проскролльте вниз).

Неофіційно рятувальники кажуть, що в разі загоряння заправки існував великий ризик детонації підземних сховищ з паливом.

Пожежа в готелі під Києвом

Станом на 15:50 ліквідація пожежі тривала. Жертв і постраждалих не було. Люди, які на момент загоряння перебували в готелі, самі вийшли з будівлі, розповіли рятувальники.

Пожежа в готелі під Києвом

Всього в ліквідації пожежі брали участь 60 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки.

Перші хвилини після початку пожежі

Поблизу готелю розташована АЗС

Існувала небезпека перекидання вогню на заправку

Встановлено, що вогонь спалахнув на третьому поверсі готельно-ресторанного комплексу "Чабани" на площі 300 квадратних метрів.

Пожежа в готелі під Києвом

Причини загоряння на даний момент встановлюються.

Пожежа в готелі під Києвом

Пожежа в готелі під Києвом

Пожежа в готелі під Києвом

Пожежа в готелі під Києвом

Пожежа в готелі під Києвом

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 1 березня прямо під час руху спалахнув масштабна пожежа в маршрутному автобусі, у якому були пасажири.

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