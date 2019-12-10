За кермом був військовий: стали відомі гучні подробиці ДТП з дітьми на Київщині. Фото

За кермом автомобіля, який на Київщині 9 грудня збив двох дітей, влетів у бетонну опору та перекинувся, був начальник одного з відділів Національної гвардії України.

Внаслідок ДТП також постраждало двоє пасажирок машини. Про це написала пресслужба Державного бюро розслідувань (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, військовий у власному авто "Daewoo" не впорався з керуванням та здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів, які отримали важкі та середньої важкості тілесні ушкодження. Після цього машина зіткнулася з бетонною електроопорою та перекинулася. Опора впала на авто, що травмувало двох пасажирок. Їх госпіталізували з важкими та середніми ушкодженнями.

За кермом авто, яке збило двох дітей на Київщині, був військовий ДБР

Слідчі ДБР розпочали розслідування обставин ДТП. Буде перевірено, чи не перебував військовий за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Подію кваліфікували за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої важкості тілесне ушкодження).

У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді обмеженням волі на термін до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

За кермом авто, яке збило двох дітей на Київщині, був військовий ДБР

У результаті аварії з військовим на Київщині постраждало четверо осіб ДБР

Слідчі ДБР розпочали розслідування обставин ДТП з військовим на Київщині ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля села Старе Бориспільського району Київської області 9 грудня трапилася страшна ДТП. Водій авто наїхав на двох дітей, які переходили дорогу.

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