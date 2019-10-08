За кермом були підлітки: у Києві винуватці ДТП кинули авто і втекли

У Києві ввечері 7 жовтня трапилася ДТП з чотирма машинами, в результаті якого постраждали дві особи. Водій і пасажир авто-винуватця Chevrolet після зіткнення втекли, а транспортний засіб залишили.

За словами очевидців, за кермом були підлітки, йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також свідки повідомили, що Chevrolet рухався на дуже високій швидкості, врізався у Fiat, який відкинуло у Volkswagen, а того – в Hyundai.

ДТП в Києві Скріншот

ДТП в Києві Скріншот

Правоохоронці розшукують водія і пасажира, які зникли з місця аварії.

Як писав OBOZREVATEL, у вівторок вночі, 8 жовтня, в Дніпровському районі Києва, на проспекті Гагаріна автомобіль Volkswagen Golf потрапив у ДТП. Він рухався з великою швидкістю, не повернув на роздоріжжі, "вилетів" на газон і перекинувся.

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