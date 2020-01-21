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21 січня • оновлено в 06:59
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"За кермом була дружина!" П'яні гонки з ексглавою ДАІ у Києві обросли новими деталями

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Ексглава ДАІ Олександр Єршов, якого затримали у стані алкогольного сп'яніння в Києві за гонки столичними вулицями, стверджує, що за кермом була його дружина.

Як повідомляє "ТСН", чоловік вважає, що його підставили, але зізнається, що у вечір інциденту вживав пиво. "Я їхав збоку, на пасажирському сидінні. Сиділа за кермом дружина. І навіть, якби я вживався алкоголь або якісь спиртні напої, то за кермом збоку не забороняється", – сказав він.

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У Києві затримали колишнього начальника ДАІ Олександра Єршова

У Києві затримали колишнього начальника ДАІ Олександра Єршова

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Цю версію підтримує і охоронець котеджного містечка. Він коли підходив до машини нібито бачив, що на водійському сидінні була жінка.

У той же час свідки стверджують, що за кермом все-таки був Єршов, а дружина приїхала вже після того, як з'явилася поліція. Вона нібито почала виправдовувати чоловіка і запитувала у нього, як правильно вести бесіду.

"Вона питала: "Так, а що мені говорити?". Він каже: "Ти ж за кермом була. "Вона: "Так, ніби як я", – розповів один із очевидців.

Як писав OBOZREVATEL, майже 115 тисяч протоколів було складено в 2019 році на українських водіїв за керування авто в стані алкогольного сп'яніння.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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