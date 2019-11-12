За інтим $100: у Києві "накрили" бордель з повіями. Фото і відео

У Шевченківському районі Києва жінка організовувала діяльність борделю у псевдосалоні еротичного масажу.
Правоохоронці припинили роботу місця розпусти. Про це повідомила пресслужба поліції Києва (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).
Організувала такий бізнес 32-річна мешканка міста Бориспіль. Жінка завербувала більше десяти дівчат – повій, які позмінно надавали інтимні послуги за гроші. Так, 50 % виручки дівчата залишали собі, а 50 % віддавали організаторці. Година розваг коштувала 1500 – 2500 гривень.
У Києві "накрили" бордель з повіями
Поліція Києва
Правоохоронці провели обшуки у псевдосалоні і помешканні організаторки та вилучили звідти речові докази: гроші, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки та комп’ютерну техніку.
За фактом розпочали кримінальне провадження. Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України, їй оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
У Шевченківському районі Києва жінка організовувала діяльність борделю у псевдосалоні еротичного масажу
Поліція Києва
Правоохоронці припинили роботу місця розпусти
Поліція Києва
Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва біля входу в готель Aloft трапилася бійка за участю п'яти дівчат. Ймовірно, вони були повіями.
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