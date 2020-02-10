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10 лютого • оновлено в 18:58
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"За дорогий телефон і гроші!" Батько загиблого в Києві кур'єра Glovo озвучив свою версію трагедії

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Батько загиблого за дивних обставин біля ТРЦ Gulliver у Києві кур'єра Glovo Григорія, Тарас Клименко написав свою версію страшної трагедії. На його думку, хлопця вбили за дорогий телефон і трохи понад тисячу гривень.

Відповідний пост чоловік оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. Він додав до тексту спільне з сином фото.

Тато померлого розповів, що юнак був дуже красивим і інтелектуально розвиненим.

Загиблий в Києві кур'єр Glovo і його батько

Загиблий в Києві кур'єр Glovo і його батько

Facebook/Тарас Клименко

"У підсумку його вбили за дорогий смартфон марки Huawei і 1300 гривень у касі. Бережіть дітей, навчайте їх способам самооборони", – написав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві недалеко від торгово-розважального центру Gulliver за загадкових обставин помер молодий хлопець.

  • Його ще живого виявили увечері в п'ятницю, 24 січня, в покинутій будівлі. Лікарі швидкої проводили реанімаційні заходи, але юнак загинув. Поруч із ним знайшли рюкзак Glovo і ключі.

  • А 28 січня в Києві близькі попрощалися з кур'єром Glovo Григорієм К., якого знайшли біля ТРЦ Gulliver без взуття й телефону.

  • Знайомі впевнені, що хлопець був сильно побитий, але в поліції версію пограбування не підтвердили.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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