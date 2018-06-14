З "Правого сектора": з'явилися дані про господаря авто, яке вибухнуло в Києві

Господарем автомобіля, який вибухнув в Святошинському районі Києва, є активіст Євромайдану і член "Правого сектора".

Про це розповів дядько однієї з дівчаток, яка постраждала під час вибуху, повідомляє "Інформатор".

"Хтось каже, що він АТОшнік, починав з Майдану. Він нормальний, адекватний, у нього двоє дітей. З "Правого сектора", - зазначив він.

Чоловік припустив також, що це могла бути спроба замаху на власника авто.

"Але це все чутки", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 14 липня в Києві на вул. Чорнобильській вибухнула припаркована "Волга", яка простояла у дворі кілька років.

В результаті постраждали четверо дітей, двоє з яких отримали важкі травми.