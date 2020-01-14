"З кожним розбиратимемося!" Заступник Кличка заявив про компенсацію постраждалим в Ocean Plaza

Влада Києва збирається компенсувати збитки водіям, чиї автомобілі зазнали пошкоджень через прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza 13 січня.

Про це заявив заступник голови КМДА Віталія Кличка Петро Пантелєєв під час брифінгу. Його слова цитує "НВ".

"Будемо з кожним випадком індивідуально розбиратися і компенсувати збитки", – зазначив він.

Київ компенсує збитки за постраждалі в Ocean Plaza авто

За словами заступника київського мера, спеціальна комісія проведе обстеження пошкодження автомобілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві на вулиці Антоновича, 174 прорвало тепломережу. У результаті НП трапився підрив асфальтового покриття, а також потоп у ТРЦ Ocean Plaza.

Ексклюзивні фото OBOZREVATEL з місця НП можна подивитися тут.

За даними пресслужби ДСНС, станом на ранок 14 січня вода у київському ТРЦ Ocean Plaza зійшла самопливом, підтоплень у приміщенні немає.

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