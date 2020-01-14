Головна Новини
14 січня • оновлено в 10:33
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

"З кожним розбиратимемося!" Заступник Кличка заявив про компенсацію постраждалим в Ocean Plaza

1.2т
Читати матеріал російською

Влада Києва збирається компенсувати збитки водіям, чиї автомобілі зазнали пошкоджень через прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza 13 січня.

Про це заявив заступник голови КМДА Віталія Кличка Петро Пантелєєв під час брифінгу. Його слова цитує "НВ".

"Будемо з кожним випадком індивідуально розбиратися і компенсувати збитки", – зазначив він.

Київ компенсує збитки за постраждалі в Ocean Plaza авто

Київ компенсує збитки за постраждалі в Ocean Plaza авто

За словами заступника київського мера, спеціальна комісія проведе обстеження пошкодження автомобілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Віталій Кличко Петро Пантелєєв
Місце
Україна
Теги
потоп КМДА
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги